Il governo socialista spagnolo ricorre alla Corte Costituzionale contro la normativa di Madrid sui diritti del feto. Dettagli sul decreto aborti e sondaggi elezioni.

Il governo socialista spagnolo ha annunciato martedì che presenterà un ricorso alla Corte Costituzionale contro una legge approvata dalla regione di Madrid. Questa normativa locale, varata a giugno, riconosce specifici diritti legali ai bambini non ancora nati, creando un forte attrito con la leadership nazionale a Madrid.

La ministra per l'Uguaglianza, Ana Redondo, ha chiarito che tale provvedimento è incompatibile con la legislazione spagnola vigente. Secondo il governo, questa scelta regionale potrebbe erodere le tutele esistenti per il diritto all'aborto, segnando una divisione profonda nelle politiche sociali a pochi giorni dalle elezioni nazionali.

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Conflitto Normativo e Posizione Governativa

La legge approvata dal governo di centro-destra di Madrid include i feti tra i beneficiari di determinati vantaggi, tra cui agevolazioni fiscali e sussidi per le famiglie numerose. Ana Redondo ha dichiarato in una conferenza stampa a Madrid che riconoscere diritti legali al feto crea un conflitto diretto con il diritto di una donna di interrompere liberamente una gravidanza. Il governo centrale ha quindi deciso di impugnare la norma regionale per garantirne l'incostituzionalità.

Sondaggi e Scenario Politico Nazionale

La proposta della Regione Madrid è stata inserita nel programma elettorale del Partito Popolare (PP) in vista delle elezioni del 29 novembre. Il Partito Popolare guida la maggior parte dei sondaggi e potrebbe ottenere la maggioranza alleanza con il partito di estrema destra Vox. I Socialisti si sono impegnati a rafforzare ulteriormente il diritto all'aborto, dopo aver fallito durante l'attuale legislatura la promozione della sua riconoscimento come diritto costituzionale.

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Standardizzazione dell'Accesso ai Servizi

Parallelamente alla sfida legale, il governo ha approvato un decreto martedì per standardizzare l'accesso ai servizi di interruzione di gravidanza. Questa misura stabilisce norme comuni a livello nazionale per le procedure di consenso informato. Il testo regola anche le commissioni cliniche che autorizzano gli aborti per motivi medici dopo la 14ª settimana di gravidanza, chiarendo i criteri per l'intera popolazione.

Dati Sanitari e Misure di Welfare

I dati del Ministero della Salute pubblicati martedì mostrano che la Spagna ha registrato 107.824 aborti nel 2025, con un aumento dell'1,6%. Circa il 6,6% di queste procedure è stato effettuato per motivi medici. In vista delle elezioni, il governo ha anche esteso a 10 giorni lavorativi il congedo per lutto e aumenta il congedo parentale retribuito a 20 settimane.