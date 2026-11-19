Gli investitori temono che un governo conservatore-vox possa frenare l'economia spagnola. Analisi dei dati su PIL, lavoro e politiche migratorie.

Gli investitori iniziano a considerare con sempre maggiore preoccupazione l'impatto potenziale di un eventuale governo di destra in Spagna, in vista delle elezioni generali anticipate programmate per il 29 novembre 2026. La rapida immigrazione ha contribuito in modo significativo alla trasformazione della Spagna in una delle economie più floride d'Europa negli ultimi anni, ma le prospettive di un futuro governo che imponga controlli più rigidi sul numero di migranti potrebbero minare questa straordinaria performance economica.

Le recenti indagini sul collocamento assegnano al conservatore Partido Popular (PP), guidato da Alberto Núñez Feijóo, la testa sui Socialisti del Primo Ministro Pedro Sánchez. Tuttavia, i sondaggi indicano chiaramente che il PP sarebbe probabilmente costretto a formare una coalizione di governo con il partito di estrema destra Vox per raggiungere la maggioranza necessaria per governare il Paese. Questa dinamica politica sta creando un'incertezza significativa nei mercati finanziari e tra gli analisti economici.

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Le proposte di Vox e del Partito Popolare

Il Partito Popolare mantiene un sostegno limitato all'immigrazione, proponendo un sistema selettivo volto a colmare le attuali carenze di manodopera. Tuttavia, il suo leader, Alberto Núñez Feijóo, ha più volte espresso la necessità di porre fine a quella che lui definisce "immigrazione incontrollata", cercando un compromesso tra esigenze economiche e controllo dei flussi. Questa posizione si distanzia nettamente dalla retorica più radicale di Vox, che mira a tagli drastici nell'immigrazione complessiva.

Il programma elettorale di Vox, guidato da Santiago Abascal, va molto oltre le semplici richieste di controllo. La formazione politica propone la fine della regolarizzazione dei nuovi arrivi, l'aumento delle deportazioni e la priorizzazione dei cittadini spagnoli nell'accesso ai servizi pubblici. Nel manifesto, Vox promette anche di stimolare la crescita attraverso tagli "massicci" alle tasse, riducendo il debito pubblico e controllando il deficit eliminando le spese considerate non necessarie, al fine di proteggere gli spagnoli da quella che definisce un'eccessiva burocrazia.

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L'impatto dei migranti sull'economia spagnola

La posizione ampiamente favorevole all'immigrazione è stata un pilastro della strategia economica di Pedro Sánchez sin dal suo arrivo al potere nel 2018. Sotto la sua leadership, il governo ha ampliato il reclutamento di lavoratori nei paesi di origine, accelerato il riconoscimento delle qualifiche straniere e facilitato l'accesso dei migranti al mercato del lavoro. Dal 2022, il numero di lavoratori in Spagna provenienti da altri paesi è aumentato di oltre 1,2 milioni, rappresentando un fattore cruciale per la stabilità sociale ed economica.

I dati della Banca di Spagna sottolineano l'enorme contributo dei migranti alla crescita recente. Tra il 2022 e il 2025, i migranti hanno rappresentato circa la metà della crescita del PIL spagnolo, equivalente a 1,7 punti percentuali, e più di due terzi dei guadagni occupazionali. La popolazione nata all'estero ora costituisce il 14% del totale di quasi 50 milioni di residenti, mentre gli immigrati rappresentano oltre il 16% della forza lavoro, misurata attraverso le tasse versate alla sicurezza sociale.

Previsioni economiche e posizioni contrastanti

Nonostante la forte crescita, molti analisti mettono in guardia dagli effetti negativi di una stretta migratoria. Oxford Economics ha avvertito in una nota recente che regole più rigide sull'immigrazione potrebbero "erosione il vantaggio di crescita della Spagna rispetto alla media dell'eurozona più rapidamente di quanto attualmente assunto". Barclays ha aggiunto che tali misure potrebbero "gravare sulla crescita della forza lavoro", minacciando la produttività a lungo termine del settore.

Il governo spagnolo prevede una crescita del PIL del 2,6% per quest'anno e del 2,2% nel 2027, confermando i dati del 2,6% registrato l'anno scorso, che era il doppio della media dell'eurozona. Carlos Cuerpo, Vice Primo Ministro e Ministro dell'Economia, ha dichiarato a Reuters che le "politiche restrittive" indebolirebbero il mercato del lavoro, frenerebbero i consumi e rimuoverebbero una fonte importante di entrate per le finanze pubbliche.

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Disallineamento tra crescita macroeconomica e benessere

La percezione pubblica del successo economico rimane complicata. Nonostante i tassi di crescita headline elevati, molti cittadini spagnoli di tutto lo spettro politico affermano di non aver percepito i benefici, come dimostrato dallo sciopero generale chiamato questo mese per protestare contro la crisi abitativa. Il Primo Ministro ha cercato di trasformare la sua politica migratoria in un vantaggio elettorale, argomentando che la manodopera migrante era necessaria per affrontare la carenza di circa 750.000 case al centro della crisi immobiliare.

Alcuni economisti e banchieri, tuttavia, mettono in discussione quanto l'impatto economico di una chiusura dei confini sarebbe realmente negativo. ING ha notato che l'economia spagnola è cresciuta del 2,9% annualmente negli ultimi tre anni, più del doppio della media dell'UE dell'1,1%. Nicolás López, capo della ricerca azionaria di Singular Bank, ha argomentato che l'immigrazione ha spinto l'economia verso occupazioni a bassa qualifica, e che una maggiore restrizione non sarebbe necessariamente vista negativamente dai mercati finanziari, dato che la crescita del reddito pro capite non è riuscita a tenere il passo con quella della popolazione.