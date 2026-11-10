Spagna, il Partito Popolare presenta il programma: tagli alle tasse e stretta sui confini

Il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo propone tagli fiscali, stretta sull'immigrazione e tempi climatici più lenti in vista del voto del 29 novembre.

Il Partito Popolare (PP), principale forza di opposizione in Spagna guidata da Alberto Núñez Feijóo, ha presentato martedì 10 novembre il proprio programma elettorale in vista delle elezioni del 29 novembre. Il manifesto promette di ridurre le tasse, rafforzare i controlli alle frontiere, imporre condizioni più severe agli aiuti allo sviluppo e rallentare i tempi delle misure per il clima.

Secondo i sondaggi citati da Reuters, il partito conservatore è in vantaggio sui socialisti del primo ministro Pedro Sánchez. Per governare, however, il PP avrebbe probabilmente bisogno di un'alleanza con Vox, formazione di estrema destra contraria all'immigrazione.

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Stretta su visti, cittadinanza e confini

Il Partito Popolare propone quote annuali per i visti di lavoro in alcuni settori, riservate ai migranti provenienti da paesi che collaborano in materia di rimpatri e controllo dell'immigrazione irregolare.

Il programma prevede anche il divieto del velo islamico integrale negli spazi pubblici. Sul fronte della cittadinanza, il partito intende regolamentare la perdita della nazionalità per i cittadini spagnoli naturalizzati condannati per reati contro la vita, la libertà sessuale, la sicurezza nazionale, l'integrità dello Stato o della comunità internazionale.

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Il manifesto aggiunge che le forze armate supporteranno il controllo delle frontiere quando la sicurezza nazionale lo richiederà. Alcune prestazioni sociali sarebbero inoltre limitate a chi ha legami reali, duraturi e verificabili con la Spagna.

Fisco, clima ed esercito: le misure principali

Il PP promette di ridurre l'IVA sui generi alimentari di prima necessità finché persiste l'attuale crisi di inflazione e del potere d'acquisto.

Oltre al taglio dell'imposta sui beni essenziali, il partito propone di aumentare le retribuzioni e gli effettivi dell'esercito. Le cifre di questi aumenti non compaiono nel testo riportato da Reuters.

Sul clima, il partito vuole fermare i calendari degli obiettivi che definisce impossibili e revocare gli obblighi che danneggiano competitività, industria o occupazione. Il manifesto, tuttavia, definisce la decarbonizzazione un obiettivo chiave per l'Europa.

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Rapporti con Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina

Il Partito Popolare intende riprendere il dialogo con la Gran Bretagna sull'accordo tra Unione europea e Gibilterra, che il partito sottolinea non è stato approvato dal Congresso spagnolo.

Sugli Stati Uniti, il PP promette di ripristinare il legame transatlantico e lavorare per un rapporto equilibrato e forte, evitando guerre commerciali. Sull'Ucraina, il partito intende mantenere il sostegno politico, economico, militare e umanitario, insieme alle sanzioni contro la Russia finché durerà la sua aggressione.

Voto del 29 novembre: cosa cambia per cittadini e imprese

Il voto del 29 novembre determinerà se il Partito Popolare potrà governare e con quali alleanze, visto che i sondaggi lo collocano davanti ai socialisti ma senza una maggioranza autonoma indicata nel testo.

Le proposte sull'IVA riguardano direttamente i consumi quotidiani delle famiglie, mentre le quote sui visti di lavoro interessano i settori che assumono manodopera straniera. Anche le misure sul clima incidono sulle scelte future delle imprese industriali.