Gli spagnoli votano domenica 29 novembre 2026. La sconfitta di Pedro Sanchez potrebbe portare Vox al governo per la prima volta dopo il 1975, cambiando le politiche su immigrazione ed economia.

Gli elettori spagnoli sono chiamati alle urne domenica 29 novembre 2026 per una scelta cruciale che determinerà la direzione politica del paese per i prossimi anni. Il Primo Ministro uscente Pedro Sanchez, candidato socialista, cerca un nuovo mandato, mentre le forze di centro-destra cercano di rovesciare il governo attuale. La sfida non è solo tra partiti, ma rappresenta un bivio storico per la democrazia spagnola post-franchista e l'equilibrio politico europeo.

I voti decisivi e i risultati attesi

Le operazioni di voto sono aperte dalle ore 9:00 alle 20:00 del 29 novembre 2026, secondo l'orario locale di Madrid. I sondaggi finali della campagna elettorale verranno diffusi contestualmente alla chiusura delle urne, permettendo agli analisti politici di avere le prime stime sull'esito elettorale. I risultati ufficiali preliminari dovrebbero essere disponibili circa un'ora dopo la chiusura dei seggi, dando inizio a un periodo intenso di verifiche e possibili trattative parlamentari. Questa tempistica rigida è fondamentale per stabilire rapidamente chi abbia la maggioranza necessaria per formare un nuovo esecutivo o per indurre nuove elezioni.

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Il rischio storico di un governo Vox

Una possibile sconfitta per il Primo Ministro Pedro Sanchez porterebbe i conservatori al potere, con la probabile necessità di governare in coalizione con il partito di estrema destra Vox. Questo scenario segnerebbe l'ingresso di Vox nel governo nazionale per la prima volta dalla restaurazione della democrazia tre anni dopo la morte di Francisco Franco nel 1975. La presenza di Vox al governo riflette una tendenza più ampia di ascesa dell'estrema destra in Europa, guidata da preoccupazioni crescenti riguardo ai flussi migratori e alla sicurezza nazionale. Le politiche di Vox includono il controllo più rigido dell'immigrazione, la recentralizzazione dei poteri statali, la riduzione delle tasse e la reversazione di molte politiche sociali progressive, come riportato dalle agenzie di stampa internazionali.

Le strategie di Sanchez e il PP

Alberto Nunez Feijoo, leader del Partito Popolare (PP), ha cercato di presentarsi come un tecnocrata attento ai dettagli, contrapponendosi al carisma di Sanchez, soprannominato "El Guapo". Il Primo Ministro ha chiamato elezioni anticipate dopo che il parlamento aveva rifiutato i decreti proposti per affrontare la crescente crisi immobiliare. Sanchez ha sostenuto che i dati interni mostrano la possibilità di ottenere una maggioranza con i partiti di sinistra minori, anche se i sondaggi indicano una vittoria per il PP in alleanza con Vox. Il PP propone di vietare le amnistie di massa, permettere rimpatri nei paesi terzi e introdurre un sistema a punti per l'immigrazione legale, misure che contrastano direttamente con le politiche attuali del governo socialista.

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Impatto economico e crisi sociali

La campagna elettorale è stata segnata da un dibattito acceso sulle soluzioni per affrontare l'aumento degli affitti e dei sfratti, temi che dividono profondamente l'elettorato. Mentre Sanchez ha sottolineato il record di crescita economica dell'UE e la riforma del lavoro che ha portato la disoccupazione ai livelli più bassi in quasi due decenni, molti cittadini non sentono gli effetti di questi guadagni a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni di consumo. L'boom economico è stato alimentato dai migranti, e gli economisti temono che politiche anti-immigrazione di un eventuale governo di destra potrebbero stifare la crescita. Vox ha ulteriormente radicalizzato il dibattito chiedendo la deportazione dei stranieri condannati e la priorità agli spagnoli nella coda per l'assegnazione degli alloggi.

Le prossime sfide governative

Il profilo di Sanchez è stato indebolito da una serie di scandali di corruzione che coinvolgono il suo entourage e la sua famiglia, oltre a crisi come due incidenti ferroviari mortali, la crisi dei migranti a Ceuta e un blackout nazionale. La concessione di un'amnistia ai leader del tentativo di separazione della Catalogna ha inoltre attirato critiche significative. Se nessun candidato ottiene la fiducia del parlamento entro due mesi, si avranno automaticamente nuove elezioni. Analisti e politici concordano che i colloqui di coalizione non hanno scadenze formali, ma il gioco di potere sarà intenso, specialmente se Vox dovesse scegliere di sostenere il PP dall'esterno del governo. La sconfitta di Sanchez lascerebbe solo tre paesi nell'Unione Europea con leader di centro-sinistra: Danimarca, Lituania e Malta.