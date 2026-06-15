Spagna inondata da domande di regolarizzazione migranti: 900.000 richieste contro le 500.000 previste

Il governo spagnolo ha ricevuto 900.000 domande per il programma di regolarizzazione dei migranti irregolari, superando le attese iniziali di 500.000. L'organizzazione CEAR prevede oltre un milione di richieste entro la scadenza. Il programma permette di lavorare durante l'iter burocratico e mira a integrare i migranti nel mercato del lavoro, in un contesto di forte crescita economica sostenuta dagli immigrati.

Il governo spagnolo ha ricevuto circa 900.000 domande da parte di migranti irregolari che cercano di regolarizzare la loro posizione nell'ambito di un programma che inizialmente ne prevedeva 500.000, ha dichiarato lunedì il Ministero dell' Immigrazione .

La misura, volta anche a integrare i migranti senza documenti nel mercato del lavoro formale, sta riscontrando una forte domanda in un paese che è rimasto aperto all'immigrazione mentre altri stati europei chiudono le frontiere. L'organizzazione non-profit di assistenza ai rifugiati CEAR prevede che le domande supereranno il milione entro la scadenza del programma, tra due settimane.

La crescita economica della Spagna ha superato quella della maggior parte dei paesi europei negli ultimi due anni, in parte trainata dai migranti che hanno sostenuto settori chiave come quello alberghiero e l'assistenza agli anziani, colmando carenze di manodopera e aumentando i contributi previdenziali. Da aprile la Spagna ha rilasciato 360.000 permessi di lavoro temporanei, circa il 40% di tutte le richieste ricevute. I richiedenti possono iniziare a lavorare non appena la domanda viene accolta per la Processes.

Pilar Cancela, segretaria di Stato per le migrazioni, ha detto a Reuters che lo Stato può gestire fino a un milione di domande tra aprile e giugno, ma il numero delle richieste supererà quello dei permessi concessi. La Spagna soffre da tempo di ritardi cronici nel suo sistema di immigrazione: migliaia di migranti provenienti da Colombia o Senegal attendono anni per l'asilo, che viene respinto nel 90% dei casi.

Tali politiche restrittive hanno lasciato circa 840.000 migranti irregolari in attesa da anni di ottenere altre forme di residenza, vivendo nel paese e lavorando in nero durante l'iter, secondo il think tank Funcas.

'Questo è un programma straordinario, ma servirebbe una misura strutturale per facilitare l'accesso al lavoro e ai permessi di soggiorno, per evitare la creazione di gruppi di persone che vivono ai margini della società', ha dichiarato in conferenza stampa la direttrice di CEAR, Monica Lopez. Il forte interesse per il programma riflette sia la spinta del mercato del lavoro spagnolo sia le difficoltà dei percorsi migratori regolari.

Le lunghe code viste ad Almería all'alba per ottenere il certificato di vulnerabilità dimostrano la disperazione di chi cerca una via di regolarizzazione. Il sistema however mostra le sue contraddizioni: da un lato una forte domanda di manodopera, dall'altro la lentezza burocratica che lascia moltissime persone in un limbo legale. L'obiettivo dichiarato è integrare, ma la limitata offerta di permessi rispetto alle domande rischia di generare nuove categorie di irregolari.

Il caso spagnolo è emblematico in Europa: un paese con crescita economica che fa affidamento sui migranti, ma con politiche che stentano a fornire canali legali adeguati. I dati indicano che i permessi concessi finora sono solo una frazione delle domande, il che suggerisce che molti aspiranti resteranno senza risposta positiva alla chiusura del programma. Le critiche di CEAR sottolineano la necessità di riforme strutturali oltre le misure emergenziali.

La Spagna rimane un'eccezione nel contesto europeo per la sua relativa apertura, ma la gestione del flusso migratorio continua a presentare sfide significative sia per i richiedenti sia per le autorità. Il think tank Funcas stima che centinaia di migliaia di migranti vivano da anni in una condizione di irregolarità di fatto, un dato che evidenzia le carenze del sistema.

Nonostante il programma abbia suscitato un'enorme adesione, la sua natura temporanea non risolve il problema cronico dei ritardi nell'elaborazione delle pratiche. Gli immigrati provenienti da paesi latino-americani e africani continuano a rappresentare la maggioranza dei richiedenti, con speranze di costruire un futuro stabile in Spagna. La dicotomia tra domanda di lavoro e offerta di regolarizzazione potrebbe spingere verso una revisione delle politiche migratorie spagnole nei prossimi mesi





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