Spagna: Oscar Puente sfida i parlamentari dopo il disastro ferroviario di Toledo

Il ministro spagnolo dei Trasporti Oscar Puente si prepara a rispondere ai deputati dopo lo scontro mortale tra treni ad alta velocità che ha causato 69 vittime a Toledo, mentre il governo annuncia nuovi aiuti.

Il ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente si confronterà con i legislatori martedì per spiegare la gestione del peggior incidente ferroviario in Europa dal 2013. Questo evento drammatico, avvenuto tra le località di Mora e Orgaz vicino a Toledo, ha provocato la morte di 69 persone. Il governo sta attualmente predisponendo un pacchetto di aiuti di emergenza per supportare le vittime e i loro familiari in questo momento di profonda crisi nazionale.

Responsabilità politica e richieste di dimissioni

La collisione tra i treni ad alta velocità della scorsa settimana ha innescato un'ondata di richieste di demissioni rivolte a Oscar Puente. Queste pressioni provengono non solo dall'opposizione, ma anche dagli alleati di coalizione del ministro. Si tratta del secondo incidente grave verificatosi sulla stessa linea ferroviaria nel corso dell'anno, dopo il disastro di gennaio che aveva già causato 46 vittime. Nonostante le crescenti critiche, Oscar Puente ha fermamente rifiutato di presentare le proprie dimissioni. Ha dichiarato che il suo metodo per assumersi la responsabilità è quello di affrontare la crisi direttamente, spiegando pubblicamente quanto accaduto e lavorando per risolvere le carenze strutturali del sistema.

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Proposte economiche e recupero della fiducia

Il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato che il governo approverà un pacchetto di aiuti che prevede il raddoppio dei risarcimenti per le vittime. Questa misura si applicherà nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i passeggeri ferroviari. Il piano include anche l'anticipazione dei pagamenti dei risarcimenti e il miglioramento della copertura per l'inabilità temporanea. Durante il suo intervento al forum World in Progress a Barcellona, Pedro Sánchez ha sottolineato che la priorità assoluta è aiutare le vittime colpite. Ha dichiarato che l'obiettivo è ripristinare la fiducia nella rete ferroviaria ad alta velocità nel più breve tempo possibile, dichiarandosi disposto a fare qualsiasi sforzo necessario per raggiungere questo scopo.

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Misure tecniche di sicurezza e segnalazione

Oltre al pacchetto di assistenza economica, si prevede che Oscar Puente presenti nuove misure di sicurezza tecniche dopo la riunione del Consiglio dei ministri martedì. La stampa spagnola El Pais, citando fonti non identificate, ha riferito che tra le misure in esame figura l'imposizione di un limite di velocità di 40 chilometri all'ora. Questo vincolo entrerebbe in vigore quando si deve fare affidamento sulla vista del macchinista per individuare eventuali ostacoli sulla binario, in caso di malfunzionamento dei sistemi di segnalazione. Il governo intende inoltre spingere per un'implementazione più rapida del sistema europeo standardizzato di gestione del traffico ferroviario, noto come ERTMS, su tutta la rete nazionale.

Conseguenze legali e indagini in corso

L'attuale situazione è aggravata dal fatto che l'implementazione dell'ERTMS è indietro rispetto ai tempi previsti sulla linea interessata dagli incidenti, come dimostrato dai contratti governativi. Oscar Puente ha già dichiarato venerdì che un guasto al computer ha disattivato il sistema di segnalazione. Ha definito incomprensibile l'ordine successivo dato dal centro di controllo che ha istruito il treno a riprendere il viaggio. Gli investigatori hanno stimato che la velocità d'impatto fosse compresa tra i 160 e i 200 chilometri all'ora. Diversi sindacati dei lavoratori ferroviari hanno respinto la tesi di un errore umano prima del completamento dell'indagine ufficiale. La Deputazione Permanente, un organo legislativo provvisorio con poteri limitati, esaminerà la questione prima delle elezioni del 29 novembre.