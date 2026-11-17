Il governo spagnolo approva 1,5 miliardi per il welfare prima delle elezioni del 29 novembre. Le misure mirano a conquistare i voti con decreti-legge critici.

Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha approvato oltre 1,5 miliardi di euro di nuove misure di sostegno sociale nel mese precedente le elezioni anticipate. Questa decisione strategica mira a rafforzare le credenziali progressiste del Partito Socialista dei Lavoratori Spagnoli ( PSOE) prima del voto fissato per il 29 novembre 2026.

Strategia elettorale e decreti legge

Le nuove misure rappresentano l'ultimo tentativo del Partito Socialista dei Lavoratori Spagnoli di mobilizzare gli elettori indecisi in un contesto di elezioni anticipate. Il Primo Ministro Pedro Sanchez intende utilizzare questo pacchetto di spesa per dimostrare la capacità del suo governo di tutelare i più vulnerabili.

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La scelta di procedere con decreti-legge risponde all'assenza di un sostegno parlamentare sufficiente per approvare il bilancio annuale dal 2023. Il Congresso spagnolo può bloccare queste norme, ma non può revocarne gli effetti retroattivamente, garantendo così l'attuazione immediata dei benefici.

Questa metodologia di spesa rapida è diventata una consuetudine per l'esecutivo di Sanchez. Dall'assunzione dell'incarico nel giugno 2018, il suo gabinetto ha approvato più decreti-legge temporanei per bypassare il parlamento rispetto a qualsiasi altro Primo Ministro dall'avvento della democrazia nel 1975.

Dettaglio dei benefici approvati

Nello specifico, sono stati stanziati circa 820 milioni di euro a sostegno delle famiglie vulnerabili, come rilevato da Reuters sulla base dei costi pubblicati sul sito web del governo. Questo importo costituisce la parte maggiore del nuovo pacchetto di assistenza sociale varato nell'ultimo mese.

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Inoltre, sono stati destinati 221 milioni di euro alle vittime di disastri naturali e incidenti. Questa cifra copre i danni causati dalle inondazioni e dal recente incidente ferroviario verificatosi lo scorso mese, affrontando le emergenze sociali più urgenti nel breve periodo.

Un ulteriore quantitativo di circa 426 milioni di euro è stato riservato a sussidi per l'accesso all'alloggio. L'affitto e la casa sono la priorità degli elettori spagnoli, una questione che Pedro Sanchez ha promesso di risolvere frontalmente se otterrà la maggioranza assoluta.

Finanziamenti e criticità economiche

Le nuove misure sono state finanziate mediante maggiori entrate fiscali e fondi dell'Unione Europea. Questa combinazione ha permesso di evitare un aumento immediato del debito pubblico nel breve termine, almeno secondo le analisi ufficiali del Ministero dell'Economia.

Tuttavia, economisti indipendenti e l'autorità di vigilanza fiscale spagnola AIReF hanno criticato la mancanza di trasparenza di questa spesa. Questi decreti sono molto più difficili da tracciare rispetto alle normali revisioni di bilancio, sollevando dubbi sulla corretta rendicontazione.

Diego Martinez Lopez, economista del think tank Fedea, ha avvertito che gli impegni pluriennali assunti ora per vincere le elezioni potrebbero creare problemi per il prossimo governo. Questa situazione viene definita economicamente come uno spostamento delle responsabilità finanziarie verso il futuro.

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Reazioni politiche e vigilanza UE

Il Partito Popolare, guidato da Alberto Nuñez Feijoo e in testa nei sondaggi, ha promesso una revisione completa delle finanze pubbliche. Feijoo ha dichiarato in diverse interviste di non credere alla affidabilità dei numeri presentati dall'amministrazione uscente.

AIReF ha inoltre segnalato che, nonostante il rapporto debito/PIL sia diminuito negli ultimi anni, la spesa pubblica elevata mette a rischio i limiti di spesa primaria netta concordati con l'Unione Europea. Questi vincoli sono essenziali per la stabilità fiscale del Paese.

Alcune spese sono state finanziate attraverso il fondo di contingenza spagnolo, un ammortizzatore pari al 2% della spesa non finanziaria totale. Questo fondo è stato fissato a 3,96 miliardi di euro dal 2023, destinato specificamente a scenari di emergenza imprevedibili.

Nonostante la destinazione ufficiale, l'AIReF ha rilevato che il 71% della spesa del fondo l'anno scorso era rivolta a spese prevedibili e ricorrenti. Queste includevano operazioni di mantenimento della pace e benefici ordinari di welfare, che dovrebbero rientrare nelle linee di bilancio regolari.

Per superare l'approvazione finale, le ultime misure devono ottenere il via libera da un comitato permanente di 69 membri. In questa sede, la coalizione di governo gode di un leggero vantaggio di lawmakers rispetto all'intero Congresso da 350 membri, facilitando il passaggio normativo.

Eduardo Bayon, analista politico, ha affermato che queste misure potrebbero mobilitare gli elettori che altrimenti si sarebbero astenuti. Il narrative del PSOE si concentra sulla dimostrazione che è possibile ottenere sia la crescita economica che la redistribuzione del reddito sotto la guida del Partito Socialista dei Lavoratori Spagnoli.