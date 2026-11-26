Le urne chiuderanno domenica 30 novembre 2026. I dati confermano il probabile successo della coalizione conservatrice guidata da Alberto Nuñez Feijoo, che potrebbe sostituire il governo di Pedro Sanchez dopo anni di instabilità politica.

La Spagna si appresta a votare per le elezioni parlamentari anticipate della domenica 30 novembre 2026, un momento cruciale che potrebbe segnare la fine del governo di minoranza guidato dal socialista Pedro Sanchez e l'ascesa di una coalizione di destra. I principali osservatori politici e i dati dei sondaggi suggeriscono che la combinazione tra il Partito Popolare (PP) e il partito di estrema destra Vox sia l'unica configurazione capace di raggiungere la maggioranza assoluta nella Camera dei Deputati composta da 350 seggi. Questa dinamica elettorale rappresenta una potenziale svolta storica, poiché una partecipazione governativa del Vox costituirebbe la prima volta dal 1975, anno della morte del dittatore Francisco Franco, che un partito di questa natura occuperà un ruolo di Cabinet in Spagna.

Dettagli Elettorali e Dinamiche del Voto

I risultati dei sondaggi attualmente disponibili indicano che il Partito Popolare (PP), guidato da Alberto Nuñez Feijoo, dovrebbe emergere come il partito più grande con circa il 31% dei voti. Dietro di esso, il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) di Pedro Sanchez è previsto al secondo posto con un consenso stabile attorno al 30%, sebbene si registri una leggera crescita recente. Il partito di estrema destra Vox, che mira a consolidare la propria posizione, sta attestando il proprio consenso sul 18%, beneficiando di un forte supporto tra gli elettori più giovani e di genere maschile. Insieme, PP e Vox avrebbero sufficienti voti per governare senza il bisogno di appoggi esterni, isolando le forze di sinistra tradizionali che faticano a coordinarsi.

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La frammentazione a sinistra del PSOE è un fattore determinante in questo scenario. I partiti politici situati ulteriormente a sinistra, essenziali per formare una coalizione alternativa, stanno complessivamente raccogliendo circa il 10% delle intenzioni di voto. Questo basso aggregato rende estremamente difficile per Sanchez costruire una maggioranza alternativa solida. Inoltre, il sistema elettorale spagnolo svantaggia le piccole forze politiche che si presentano separatamente. Formazioni storiche come Podemos, ex partner di coalizione del PSOE, rischiano di perdere completamente la propria rappresentanza parlamentare a causa della soglia di sbarramento implicita nel sistema di ripartizione dei seggi. La Broad Front, una piattaforma che riunisce diverse forze della minoranza governativa, dovrebbe comunque superare la soglia del 5%, garantendo una base minima di rappresentanza.

Posizioni dei Soggetti e Dibattito Politico

Alberto Nuñez Feijoo, 65 anni, ex presidente della regione della Galizia e leader del Partito Popolare dal aprile 2022, si candida con l'immagine di un amministratore moderato e pragmatico, costruita durante il suo mandato regionale e ora proiettata a livello nazionale. Feijoo, che era già risultato il partito più grande nelle elezioni generali del 2023 ma non riuscì a formare un governo, punta a sfruttare il clima di insoddisfazione per stabilizzare la nazione. La sua strategia elettorale si concentra sulla deregolamentazione del mercato immobiliare, in netto contrasto con le proposte di Sanchez, che sostiene il blocco degli affitti e la limitazione delle locazioni a breve termine. Questa divergenza sul tema della casa, definita la questione più calda del dibattito pre-elettorale, riflette le diverse visioni economiche dei due principali contendenti.

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Il tema dell'immigrazione divide profondamente il paesaggio politico spagnolo. Pedro Sanchez, leader del PSOE dal 2017, è uno dei sostenitori più vocali in Europa dei benefici economici dell'immigrazione, difendendo politiche di apertura. Al contrario, Vox, guidata da Santiago Abascal, richiede controlli molto più rigorosi sui confini e il rimescolamento delle politiche sociali progressive. Santiago Abascal, che ha costruito la sua carriera politica nei Paesi Baschi opponendosi al separatismo e ha co-fondato il Vox nel 2014, rappresenta una forza politica nata come forza minore ma che è evoluta fino a diventare la terza più grande del paese. Il programma di Vox include anche la recentralizzazione del potere statale e la riduzione delle imposte, temi che risuonano con una parte significativa dell'elettorato frustrato.

Impatto Reale e Conseguenze Economiche

L'urlo di allarme lanciato dalle proteste per gli affitti e i sfratti ha avuto un impatto diretto sulla convocazione anticipata delle elezioni. Il decreto elettorale è stato indetto da Sanchez il 2 novembre 2026, dopo che il parlamento spagnolo aveva respinto i suoi decreti il 2 ottobre 2026, mirati a placare la crescente rabbia pubblica per i prezzi degli affitti in crescita e il aumento degli sfratti. Questa decisione era ampiamente interpretata come un tentativo di capitalizzare il momentum delle proteste abitative e di riparare i danni politici subiti a causa di una crisi migratoria nell'enclave nordafricana di Ceuta, di due gravi incidenti ferroviari avvenuti quest'anno e di indagini per corruzione che coinvolgono il suo entourage. Nonostante questi sforzi, il piano di Sanchez di mobilitare la sinistra sembra avere successo limitato, come dimostrano i dati di consenso attuali.

Oltre alle questioni sociali immediate, la corruzione rimane un tema centrale nel dibattito pubblico. I partiti dell'opposizione hanno fatto della corruzione un tema cardine delle loro campagne, citando condanne che coinvolgono membri dell'entourage di Sanchez e la sua famiglia. Tuttavia, gli oppositori sono riusciti a evitare di collegare direttamente Sanchez agli scandali; il premier spagnolo ha ripetutamente negato qualsiasi irregolarità personale o legale. Nonostante le accuse, Sanchez continua a presentare il proprio bilancio, sottolineando i anni di eccellenza economica della Spagna in Europa e la sua posizione di rilievo internazionale, inclusa la sua opposizione alla pressione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per maggiori spese militari e il rifiuto di consentire l'uso dello spazio aereo spagnolo durante la guerra in Iran. La permanenza di Sanchez, che è il secondo primo ministro più longevo dal ritorno alla democrazia nel 1978, sembra comunque mettere in discussione la sua capacità di vincere questa nuova sfida elettorale.