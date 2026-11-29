Nuovi dati Sigma Dos per RTVE indicano PP e Vox vicini alla maggioranza assoluta. Psoe stabile a sinistra, mentre la coalizione di sinistra subisce un crollo netto nei seggi parlamentari.

Il Partito Popolare guidato da Alberto Núñez Feijóo sembra avviato a vincere le prossime elezioni generali in Spagna, superando i Socialisti del Psoe capitanati da Pedro Sánchez. Questa dinamica crea uno scenario político in cui l'estrema destra rappresentata da Santiago Abascal e dal suo partito Vox si configura come l'attore determinante per la formazione del prossimo governo nazionale, influenzando direttamente gli equilibri parlamentari futuri.

Dati Sigma Dos: numeri chiave del sondaggio

I primi risultati delle rilevazioni effettuate da Sigma Dos per la televisione pubblica RTVE e la rete FORTA, diffuse alle ore 20.00, delineano un quadro preciso e inedito per la politica iberica. A questi due soggetti vengono attribuiti tra 129 e 134 seggi al Congresso, una cifra che li mantiene in testa ma lontana dalla maggioranza assoluta necessaria per governare senza appoggi esterni.

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Vox, dal canto suo, otterrebbe tra 44 e 48 deputati, consolidando la sua presenza come terza forza politica del Paese. La somma delle due formazioni di destra oscilla dunque tra 173 e 182 deputati, un dato cruciale che si colloca a ridosso dei 176 seggi necessari per raggiungere la maggioranza assoluta al Congresso, la soglia legislativa fondamentale per l'approvazione di leggi e nomine governative.

A questo gruppo di destra potrebbero aggiungersi i due parlamentari dell'Unione del Popolo Navarrese (UPN), una formazione conservatrice locale che potrebbe giocare un ruolo di bilanciamento in un'ipotetica coalizione. L'ingresso dell'UPN, pur con un numero ridotto di seggi, potrebbe essere decisivo per superare la soglia dei 176 deputati e garantire la stabilità al nuovo esecutivo.

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Posizioni dei socialisti e crollo della sinistra

Il Psoe di Pedro Sánchez, invece, si attesterebbe tra i 119 e i 124 deputati, un risultato sostanzialmente in linea con i 121 seggi ottenuti dalle forze socialiste nelle elezioni del luglio 2023. Questo dato indica una stabilità relativa per i socialisti, che faticano a crescere ma evitano il tracollo totale, mantenendosi come principale forza di opposizione potenzialmente capace di formare governi di coalizione alternativi.

È alla sinistra dei socialisti che il sondaggio registra il ridimensionamento più significativo e drammatico della scena politica spagnola. Frente Amplio, la nuova formazione che ha raccolto l'eredità di Sumar, otterrebbe tra 10 e 11 seggi, un dato nettamente inferiore rispetto ai 31 conquistati tre anni fa dalla coalizione guidata allora da Yolanda Díaz, segnando un cambio di generazione e di strategia elettorale.

Podemos, storico partito della sinistra radicale, secondo la rilevazione resterebbe completamente fuori dal Parlamento spagnolo. L'assenza di Podemos dal basso camera legislativa rappresenterebbe un evento storico che cambia i colori e gli attori principali del dibattito pubblico a Madrid, eliminando una voce che per anni ha definito la politica progressista del Paese.

Impatto delle formazioni territoriali

Per quanto riguarda le formazioni territoriali, il sondaggio attribuisce tra 9 e 10 seggi agli indipendentisti catalani di Esquerra Republicana, mantenendo una presenza significativa nella politica regionale. La sinistra indipendentista basca di EH Bildu otterebbe tra 7 e 8 seggi, consolidando il suo ruolo di interlocutore essenziale per qualsiasi coalizione di sinistra nazionale che voglia includere le istanze autonomiste.

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Tra 4 e 5 seggi andrebbero a Junts, il partito di Carles Puigdemont, mentre tra 2 e 3 deputati sarebbero riservati al Partito nazionalista basco. Questi numeri riflettono una frammentazione del potere regionale che continua a influenzare pesantemente le dinamiche nazionali, costringendo i partiti maggiori a negoziare costantemente con le rappresentanze territoriali.

Cambiamento degli equilibri e alleanze future

Rispetto alle elezioni del 2023, il sondaggio fotografa soprattutto un mutamento dei rapporti di forza all'interno dei due schieramenti principali. Tre anni fa i Popolari conquistarono 137 seggi e Vox 33, fermandosi complessivamente sotto la soglia della maggioranza assoluta, un risultato che permise a Sánchez di ottenere una nuova investitura grazie a un articolato sistema di alleanze parlamentari.

La scommessa dei socialisti risiede ora nella capacità di presentare un'alternativa credibile, mentre l'euforia delle destre nasce dalla possibilità di formare un governo stabile senza doversi affidare ai partiti indipendentisti baschi o catalani. Questo scenario richiede una strategia di coalizione innovativa per i Popolari, che dovranno integrare Vox e forse l'UPN per governare efficacemente.