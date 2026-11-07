Spagna: Stoccaggio Olio d'Oliva 12% e Accordo Dcoop Deoleo

Madrid blocca il 12% della produzione fino al 2027 per sostenere i prezzi. Dcoop e Acesur valutano Deoleo per 520 milioni di euro in un panorama di mercato volatile.

Il Ministero dell'Agricoltura spagnolo ha imposto ai frantoi nazionali di stoccare il 12% della produzione di olio d'oliva fino al 30 settembre 2027. Questa decisione mira a contenere il crollo dei prezzi provocato da raccolti abbondanti e scorte elevate, garantendo una protezione diretta ai produttori locali nel mercato globale.

Meccanismo Stoccaggio 188mila Tonnellate

Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale spagnolo, prevede che circa 188mila tonnellate di olio extravergine restino fuori dal commercio entro novembre. I frantoi devono conservare l'olio nei propri impianti o in strutture esterne, escludendo le quantità prodotte a ottobre e nei mesi precedenti. Questo è il primo caso in cui la Spagna applica una misura simile per regolare l'offerta e difendere i produttori dai cali di quotazione.

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Impatto Prezzi e Posizioni Stakeholder

La disponibilità di circa 1,6 milioni di tonnellate rischia di abbassare ulteriormente le quotazioni, già scese dai circa 4 euro al chilo di un anno fa ai circa 3 euro dell'inizio di novembre. La Spagna, con quote variabili, rappresenta il 45% della produzione mondiale e il 70% di quella europea. Dcoop e Acesur hanno raggiunto un accordo per acquisire Deoleo Holding, società proprietaria di marchi come Carbonell e Hojiblanca, valutando l'intera operazione 520 milioni di euro, debito compreso, ma il titolo Deoleo è crollato del 21,1% giovedì.

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Conseguenze Future e Scadenze Contrattuali

Il meccanismo di stoccaggio scatta quando la somma delle scorte iniziali e del raccolto previsto supera di almeno il 20% la media storica. Tale intervento richiede ancora le autorizzazioni e il voto degli azionisti della controllante quotata, creando incertezza immediata sul mercato azionario. L'obbligo mensile dichiarato dai singoli frantoi servirà a stabilizzare il sistema fino al termine previsto nel settembre 2027, segnando una svolta nelle politiche agricole europee.