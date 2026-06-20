Spagna vs Arabia Saudita: pronostico e analisi approfondita

La Spagna affronterà l'Arabia Saudita domenica 21 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo H dei Mondiali 2026.

La Spagna affronterà l' Arabia Saudita domenica 21 giugno al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo H dei Mondiali 2026 .

La Spagna vuole riscattare il brutto esordio, in cui non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 con Capo Verde. L'Arabia Saudita, invece, è già stata fermata sull'1-1 dall'Uruguay di Marcelo Bielsa. I nostri esperti hanno analizzato le quote di Spagna-Arabia Saudita offerte da diversi bookmaker e hanno trovato che la Spagna è considerata più che favorita, con una vittoria attestate intorno al 1.10.

Il successo dell'Arabia Saudita, invece, paga oltre 24 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandissime difficoltà che potrebbe avere la squadra allenata dal commissario tecnico Georgios Donis contro una delle favorite per la vittoria finale. Prima di scoprire il nostro pronostico su Spagna-Arabia Saudita, vi presentiamo la nostra analisi approfondita delle quote e delle probabili formazioni delle due squadre.

La Spagna vuole subito voltare pagina dopo il pareggio inaugurale contro Capo Verde e punterà su Lamine Yamal e Nico Williams in campo dal primo minuto, per dare freschezza e imprevedibilità. L'Arabia Saudita, invece, scenderà in campo senza nulla da perdere e tutto da guadagnare: proverà a fermare anche la Spagna, anche se l'impresa appare quasi impossibile. Almeno sulla carta. La Spagna avrà voglia di rivalsa dopo il pareggio con Capo Verde e parte strafavorita sulla carta.

L'Arabia Saudita proverà a non essere vittima sacrificale, come fatto con l'Uruguay nella gara inaugurale, ma l'impresa appare davvero difficile. Sarebbe un miracolo che la Spagna sbagliasse due partite di fila. Dopo aver analizzato attentamente le condizioni delle due squadre, consiglio come risultato esatto il 3-0 in favore della squadra spagnola





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