Spagnola e olandese decedute dopo protezione sanitaria in Sudafrica

Una donna residente in Catalogna e una cittadina olandese, che avevano viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius colpita da un focolaio di hantavirus, sono state identificate come cause della morte dopo essere state sottoposte in una protezione sanitaria in Sudafrica. Una cittadina spagnola di Alicante e una sudafricana che si sono trovate in contatto con loro sono state ricoverate in ospedale e non presentano sintomi.

Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna, entrata in contatto con una cittadina olandese, che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della Klm diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi.

Secondo il Centro di coordinamento per le allerte ed emergenze sanitarie (Ccaes) del ministero della Sanità, la passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo della Klm. La cittadina olandese era stata fatta scendere dall'aereo prima del decollo dell'aereo, per le precarie condizioni di salute, ed è deceduta il 26 aprile in un ospedale della capitale del Sudafrica





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