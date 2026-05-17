Spagnolo Esteban Martínez torna a lavorare in patria con un film sulla relazione tra padre e figlia

El Ser Querido, il nuovo film di Esteban Martínez, racconta la relazione tra un padre e una figlia attraverso la complessità della psicologia dei personaggi e l'intreccio delle loro relazioni. Il regista spagnolo, noto per i suoi due Oscar vinti in carriera, torna a lavorare in patria dopo aver lasciato la Spagna e la sua vita da enfant terrible per trasferirsi negli Stati Uniti.

Il regista spagnolo Esteban Martínez, noto per i suoi due Oscar vinti in carriera, torna a lavorare in patria dopo aver lasciato la Spagna e la sua vita da enfant terrible per trasferirsi negli Stati Uniti .

Il suo nuovo film, El Ser Querido, racconta la relazione tra un padre e una figlia attraverso la complessità della psicologia dei personaggi e l'intreccio delle loro relazioni. Il film è una riflessione sulla diversità dei punti di vista soggettivi e sulle violenze insite nella condizione biologica e culturale di essere un uomo





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