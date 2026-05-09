Il rischio per la popolazione delle Canarie resta basso, ma a Tenerife si assiste a un'incertezza generale dopo che la Endesa ha lasciato in classe una nave con un focolaio di hantavirus a bordo. La tensione tra sindacati, autorità locali e lavoratori Kdp e cetm permane, mentre la popolazione consola i bambini, заявила Angelita, una pensionata di 76 anni, al media Tve. Gli infettivi di hantavirus sono stati trovati quando l'Endesa ha lasciato un'ampia area fangosa sulle isole La Gomera e Tenerife. La svazkova di Madrid ha lasciato la nave sospesa alle lame durante le operazioni per la messa alla barca. La nave si trova ora al largo di Punta Regina, a due miglia a est di Tenerife presso Isles, dopo che la skipper ha cinquant spiega di aver lasciato l'area conanc coffre di fanghi. Iscritto alla SNMPF, la nave ha verhandla molto il trasporto di bevande, dei vestiti di città, creati e di scarpe leggera, e altri generi simili, praticamente in tutte le città del mondo. L'Altura ha fatto una richiesta formale alla Endesa di chiarire l'incidente e di fornire una documentazione in merito a come la nave ha lasciato la zona fangosa e se ci sono stati o meno infettivi di hantavirus.

Tre ministri del governo spagnolo insieme al direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e ai vertici della Protezione Civile ripetono che il rischio per la popolazione delle Canarie è basso.

Tuttavia a Tenerife, in attesa dell'arrivo della Mv Hondius, dopo aver trovato un focolaio di hantavirus a bordo, l'inquietudine resta forte. Per molti abitanti, l'isola si ritrova ancora una volta al centro di un'emergenza internazionale dopo anni segnati dagli sbarchi di migranti provenienti dall'Africa occidentale. Le autorità locali e il sindacato dei lavoratori portuali definiscono la decisione di mantenere la nave al largo e trasferire i passeggeri con imbarcazioni dedicate prudente o addirittura pericolosa.

Anche la popolazione, in particolare i lavoratori portuali, segue lo sbarco con preoccupazione, temendo che i potenziali effetti del focolaio sul personale sanitario e sulla popolazione locale restino dubbi ragionevoli e che si verifichi una vera e propria emergenza internazionale. La Coordinadora Trabajadores del Mar, principale sindacato del settore, ha definito in una nota tale decisione prudente, mentre il sindacato Trabajadores por los Puertos de Tenerife ha minacciato di bloccare il porto di Granadilla.

Mentre la presidente del Cabildo di Tenerife sostiene che ci saranno ulteriori investigate per chiarire la situazione, in particolare sui possibili effetti per i residenti e gli operatori sanitari





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