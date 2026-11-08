Spalletti Difende Woltemade dopo il 1-1 contro la Fiorentina

Luciano Spalletti analizza il pareggio della Juventus contro la Fiorentina. Elogia il duo difensivo Woltemade-Bremer e commenta le critiche al ruolo di Woltemade.

Luciano Spalletti ha difeso con forza le scelte tattiche e le prestazioni individuali emerse durante l'incontro di Serie A terminato con il punteggio di 1-1 tra la Juventus e la Fiorentina, disputato presso lo stadio Franchi. L'allenatore bianconero ha sottolineato come il cambio effettuato a favore del tandem difensivo composto da Woltemade e Bremer abbia fornito risposte tattiche estremamente positive, permettendo alla squadra di garantire un vantaggio iniziale di due reti prima che il risultato finale riflettesse il pareggio.

Valutazione Positiva su Woltemade e Bremer

Luciano Spalletti ha espresso piena soddisfazione per l'apporto fornito da Woltemade e Bremer nel periodo in cui sono stati in campo. Il tecnico ha confermato che questi giocatori hanno contribuito direttamente al passaggio del punteggio sul 2-0, dimostrando efficacia difensiva e capacità di gestire la partita nei momenti chiave. La scelta di schierare questo duo ha rappresentato un elemento fondamentale per la costruzione del vantaggio Juventus in quella fase specifica dell'incontro, validando la fiducia riposta dal mister nel gruppo.

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Reazione e Criticità della Squadra

Nonostante il successo iniziale, la Juventus ha faticato a mantenere la concentrazione necessaria per conquistare i tre punti. Luciano Spalletti ha ammesso che la squadra a volte soffre eccessivamente di piccoli dettagli, definendo questa reazione un affogare in un bicchiere d'acqua che porta a perdere sicurezza e tranquillità nel gioco. Gli uomini di Spalletti hanno subito un gol poco dopo l'inizio della partita, rivelando problemi nello slittamento della linea difensiva che hanno compromesso l'equilibrio tattico iniziale richiesto dal match.

Incostanza Tattica e Mancanza di Continuità

La valutazione finale del tecnico bianconero evidenzia una mancanza di costanza sia nel rendimento individuale che nella coesione complessiva del gruppo. Luciano Spalletti ha spiegato che mentre i giocatori riescono a svolgere bene determinate azioni per brevi periodi, come dieci minuti di partita, faticano a mantenere questa continuità nelle fasi successive. Questa discontinuità ha impedito alla Juventus di approfittare del passo falso del Como a San Siro, mantenendo distacco di cinque punti dalla zona Champions.

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Gestione dell'Attacco e Critica all'Incertezza

Spalletti ha criticato l'atteggiamento di alcuni giocatori che, in certe situazioni, scelgono di non agire e di accettare passivamente il decorso degli eventi invece di prendere decisioni decisive. Secondo il mister, solo l'azione concreta e la scelta di attaccare la palla tolgono qualsiasi dubbio, mentre l'incertezza non porta mai a risultati importanti. Questa riflessione tattica si applica direttamente alla gestione delle situazioni di superiorità numerica o di possesso che la Juventus non è riuscita a sfruttare appieno nella seconda frazione di gioco.

Rotazione e Ritorno in Forma di Kolo Muani

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Luciano Spalletti ha rivelato che la scelta di giocare diretti sulla prima punta è stata dettata dall'aggressività della difesa avversaria e dalla necessità di bypassare una costruzione da dietro non sempre efficace. Woltemade ha dimostrato di avere qualità aggiuntive pur non essendo un mediano puro, lavorando di palleggio e relazione. Nel frattempo, Kolo Muani sta migliorando gradualmente e può essere schierato in diverse posizioni grazie al suo ritorno in forma, mostrando una maggiore caratterizzazione all'interno del meccanismo di gioco della Juventus.