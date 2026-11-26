Luigi Spalletti commenta il 4-1 dell'Omonia Nicosia che qualifica virtualmente la Juventus. Jeff Ekhator segna e batte record giovanile in Europa League.

Luigi Spalletti ha guidato la squadra di Certaldo al successo per 4-1 contro l' Omonia Nicosia, un risultato che proietta virtualmente la Juve ntus agli ottavi di finale dell' Europa League. L'allenatore ha messo in luce come la squadra abbia gestito la partita, superando le prime incertezze grazie a una prestazione decisiva di Cambiaso che ha calmato gli animi in campo.

Spalletti e la risposta di Cambiaso

Spalletti ha ammesso che all'inizio della gara la Juventus ha commesso un paio di incertezze che l'Omonia Nicosia ha saputo sfruttare con facilità. Il tecnico ha spiegato che il timore di un contropiede rendeva la fase offensiva complicata, ma la situazione è cambiata radicalmente con l'intervento di Cambiaso. Il gol messo a segno dal giocatore ha rimesso in sesto la dinamica dell'incontro, permettendo alla squadra di giocare con maggiore tranquillità e sicurezza tattica.

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Jeff Ekhator: il primato e le difficoltà di Ekhator

Una delle note positive della serata è arrivata da Jeff Ekhator, che ha esordito da titolare nella maglia bianconera. A soli 20 anni e 15 giorni, Ekhator è diventato il giocatore italiano più giovane a segnare con la Juventus nelle principali competizioni europee, battendo il precedente record di Niccolò Giannetti, che aveva segnato contro il Manchester City a 19 anni e 218 giorni nel 2010.

Spalletti ha analizzato le performance dell'attaccante, sottolineando che Ekhator è stato servito poco nel primo tempo. L'allenatore ha spiegato che quando la squadra tocca la palla troppe volte in possesso, le difese avversarie hanno il tempo di ricomporsi, rendendo più difficile trovare spazi per la punta. Nonostante ciò, Ekhator è riuscito a ritagliarsi qualche opportunità grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di leggere gli spazi disponibili.

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La soddisfazione per Spalletti e la ricerca continua

L'allenatore ha espresso soddisfazione per le risposte positive arrivate da numerosi giocatori che finora avevano ricevuto meno spazio. Ha ricordato che non è facile trovare subito la condizione ideale, specialmente per chi mancava da tempo di continuità. La squadra ha mostrato un livello di pressione accettabile, dimostrando di aver interiorizzato il messaggio tattico di non accontentarsi del risultato immediato.

Spalletti ha enfatizzato l'importanza di continuare a cercare qualcosa di nuovo nel bagaglio di gioco della squadra. Ha spiegato che quando smetti di avere voglia di migliorare o di apprendere, gli avversari iniziano a montarti addosso e a sorpassarti. La mentalità di ricerca continua che ha impresso alla squadra si è manifestata in questa partita, confermando la solidità del progetto portato avanti a Torino.

Spalletti e il mercato di Ekhator

Di fronte alle richieste di un nuovo attaccante per il mercato di gennaio, Spalletti ha ribadito la sua filosofia di lavoro. Ha affermato che il compito del tecnico non è lamentarsi delle carenze del gruppo, ma trovare la soluzione migliore con le risorse a disposizione. La prima mossa spetta all'allenatore, che deve adattare le caratteristiche dei propri giocatori alle esigenze tattiche. Ha chiarito che ogni giocatore ha le sue qualità uniche e che manca qualcosa di diverso, ma è doveroso valorizzare quello che si ha invece di cercare colpe esterne.