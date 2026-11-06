Spalletti furioso con Cabal: minacce e critica alla difesa nella sconfitta AZ-Juve

Luciano Spalletti esplode contro Juan Cabal dopo l'errore difensivo nell'AZ-Juve. Il tecnico bianconero critica la mancanza di decisione dei giocatori in difesa.

Luciano Spalletti ha mostrato una rabbia repressa durante la trasferta contro l'AZ Alkmaar, dirigendo le sue critiche verso il difensore bianconero Juan Cabal. L'esplosione del tecnico è avvenuta nei minuti di recupero della partita, quando la Juventus, pur conducendo per un gol di scarto, ha rischiato di subire il pareggio. L'ira dello storico mister è stata scatenata da un posizionamento errato di Cabal nella fase difensiva, che ha consentito agli avversari di avvicinarsi pericolosamente alla porta.

Minacce verbali in panchina durante il recupero

La tensione tra Spalletti e il difensore colombiano è esplosa visibilmente in panchina. Dopo che l'AZ ha rischiato di agganciare il risultato, Spalletti si è avvicinato minaccioso a Cabal, pronunciando chiaramente le parole "ti do un pugno". Questo gesto, avvenuto in un momento di forte stress tattico, ha segnato un punto di non ritorno nel rapporto tecnico tra l'allenatore e il giocatore, evidenziando la frustrazione per la mancata chiusura del match in Olanda.

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Errore di Kelly e salvataggio su rigore

Prima dell'incidente con Cabal, la difesa bianconera aveva già subito un colpo importante a causa di un errore di Kelly. Il gol del momentaneo 1-2 per l'AZ è nato da una palla persa dal difensore italiano, un evento che ha destabilizzato completamente l'assetto difensivo della Juventus. Successivamente, un ulteriore grave errore di Cabal ha messo a repentaglio il risultato, con la squadra bianconera salvata solo grazie a un fuorigioco degli avversari. Questi cali di tensione hanno fatto infuriare il tecnico toscano, che ha criticato aspramente la retroguardia.

Analisi post-partita di Spalletti

Nella conferenza stampa successiva alla gara, Luciano Spalletti ha scelto di non menzionare direttamente l'episodio con Cabal, preferendo concentrarsi su un concetto più ampio riguardante la mentalità della squadra. Il tecnico ha affermato che la cosa che lo convince meno della Juventus è la mancanza di decisioni nette in campo. Ha sottolineato che gli altri giocatori si muovono male quando la squadra prende gol, creando spazi pericolosi che gli avversari sfruttano immediatamente.

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Decisioni non prese peggiori di quelle sbagliate

Spalletti ha lanciato una dura critica filosofica sul comportamento della sua squadra durante i match. Ha dichiarato esplicitamente che le decisioni non prese sono peggiori di quelle sbagliate. Secondo il suo ragionamento, se un giocatore decide, anche sbagliando, compie un'azione concreta. Al contrario, l'indecisione è la peggiore delle scelte possibili, poiché lascia la squadra vulnerabile agli attacchi avversari senza alcuna reazione tattica. Questo commento riflette la sua preoccupazione per la stabilità difensiva della Juventus.

Contesto europeo e difficoltà in campionato

La rabbia di Spalletti non deve essere letta isolatamente, ma inserita nel contesto delle prestazioni attuali della Juventus. Sebbene la squadra sia stata quasi infallibile in Europa League, raccogliendo tre vittorie e un pareggio, nel campionato italiano sta mostrando segni di stento. La vittoria contro il Napoli aveva dato un po' di ossigeno all'ambiente, ma la prestazione contro l'AZ ha riportato alla luce problemi strutturali nella difesa che il tecnico toscano cerca di risolvere con un approccio severo.