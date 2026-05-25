Spalletti: ‘I piani non cambiano’ dopo il sesto posto e il mancato accesso in Champions

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il sesto posto e il mancato accesso in Champions League. Il tecnico conferma la sua volontà di restare in panchina e la fiducia della Juventus nei suoi confronti, sottolineando che i piani non sono cambiati e che la società dovrà essere ancora più brava a operare sul mercato.

Il destino del serbo resta in bilico sul tema rinnovo, mentre l’allenatore rilancia dopo il sesto posto e il mancato accesso in La ‘Vecchia Signora’ fallisce l’obiettivo, con Spalletti che comunque non si abbatte e punta subito a ripartire.

Il tecnico conferma la sua volontà di restare in panchina e la fiducia della Juve nei suoi confronti: ‘Juve fuori dalla Champions, Spalletti post derby: ‘I piani non cambiano’ Spalletti vede positivo malgrado la mancata qualificazione in Champions: ‘A parte quel gruzzoletto economico,. Dovremo essere ancora più bravi a operare sul mercato’





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