Spalletti: Senza la Juventus non è Champions, la priorità è la gloria

Luciano Spalletti commenta la sconfitta della Juventus contro l'Atalanta, sottolineando l'importanza della Champions League e la necessità di conquistare un posto nella competizione. Analizza la partita, le prestazioni dei giocatori e l'importanza del lavoro di squadra, evidenziando il desiderio di portare la Juventus ai massimi livelli europei. Il tecnico ringrazia la proprietà per il supporto e sottolinea l'importanza dell'ambizione e dell'organizzazione societaria.

Senza la Juve non è Champions. Parole e idee firmate Luciano Spalletti al termine di Atalanta -Juve, incontro deciso da un gol di Boga al 3' della ripresa. I bianconeri si trovano momentaneamente al quarto posto, a -3 punti dal Milan, attualmente terzo in classifica.

In diretta su Dazn, il tecnico della Vecchia Signora, Luciano Spalletti, ha espresso le sue riflessioni: La differenza per conquistare il quarto posto la faranno le conoscenze acquisite, ciò che abbiamo nel nostro bagaglio professionale. La Champions League è fondamentale per disporre di risorse economiche da investire nel mercato calcistico e ricaricare il bancomat? No, per noi rappresenta la gloria. Il nostro desiderio è partecipare a una competizione che i bambini di tutto il mondo seguono con passione. La Champions League per la Juventus è una naturale conseguenza del nostro percorso. Senza la Juventus, non c'è Champions. È un traguardo che dobbiamo raggiungere. Dalla Champions League arrivano telefonate, perché tutti desiderano la Juventus. Abbiamo perso punti importanti, ci sono squadre come il Como e la Roma che potrebbero superare la Juventus in classifica, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. L'obiettivo di andare in Champions League deve essere: perché siamo la Juventus. Spalletti ha espresso il suo apprezzamento per l'Atalanta: È una squadra forte, che si muove in modo impeccabile sul campo. L'Atalanta ha messo a dura prova la Juventus: Sono una squadra solida, si muovono armoniosamente in campo. Ti costringono a spostarti da una parte all'altra del campo prima di finalizzare l'azione. Hanno un eccellente gioco perimetrale. Ti fanno correre. Quando riconquisti il pallone, devi essere abile nel gestirlo. Quando costruisci l'azione, devi essere bravo a mantenere il possesso palla. Nei primi trenta minuti abbiamo corso, poi la partita è cambiata radicalmente. Il gol di Boga è stato un colpo di fortuna? Dieci minuti prima aveva avuto un'occasione. La squadra è rimasta in campo con la giusta determinazione. Infine, una considerazione sulla presenza di Elkann: Ringrazio la proprietà per essere stata presente a Bergamo, mi avrebbe fatto piacere vederlo negli spogliatoi. Si è impegnata in questi anni per costruire una squadra di livello, una squadra forte. Dobbiamo onorare l'ambizione che ha avuto nel sceglierci. La società è estremamente organizzata e si impegna costantemente per avere un ruolo sempre più rilevante nel futuro. Si continua a lavorare con impegno. I giocatori formano un gruppo forte, unito, e dimostrano grande dedizione. Spalletti: Yildiz e Thuram non hanno espresso il loro potenziale a causa di alcuni piccoli inconvenienti avuti durante la settimana. Intervistato da Sky, Spalletti ha commentato: Soffrire qui è inevitabile. Nei primi trenta minuti abbiamo sofferto perché loro sono stati superiori, mentre noi non siamo stati all'altezza. Quando le squadre ti aggrediscono in questo modo, il risultato è questo. Nel primo tempo siamo stati costretti a concentrarci sulla fase difensiva, poi nel secondo tempo la partita è cambiata, giocata alla pari. Questa volta la situazione si è invertita rispetto ad altre occasioni. Sono partite che hanno un grande valore, purtroppo non siamo arrivati al massimo. Yildiz e Thuram non sono stati all'altezza del loro potenziale, hanno avuto qualche piccolo problema durante la settimana. La squadra però si è ripresa, ha trovato riferimenti e i tempi di uscita giusti. L'importanza delle marcature preventive? Ormai sono fondamentali, c'è la tendenza ad andare a uomo. Ma se scegli questa strategia, se una marcatura salta, la situazione si complica. Il possesso palla non conta più nulla. Servono forza fisica, personalità e l'Atalanta, all'inizio della partita, era molto più in forma. Noi abbiamo fatto poche giocate significative





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