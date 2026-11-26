Luciano Spalletti elogia la reazione della Juventus contro l'Omonia con quattro gol. Il tecnico analizza il cambio di Ekhator e il prossimo match cruciale.

Luciano Spalletti ha guidato la Juventus a una vittoria netta contro l' Omonia, celebrando con entusiasmo la prestazione offensiva della sua squadra. Il tecnico bianconero ha sottolineato come la reazione dei giocatori, concretizzata in quattro gol di alta qualità, rappresenti un indicatore promettente per il futuro del gruppo.

La reazione tattica contro l'Omonia

Spalletti ha dedicato parole di elogio diretto alla capacità di reazione della squadra in campo. Ha definito la prestazione offensiva come sintomo di un futuro importante, evidenziando l'entusiasmo con cui i giocatori si apprestano a vivere la prossima sfida. L'allenatore ha rifiutato categoricamente le interpretazioni che hanno sminuito la difficoltà dell'incontro, ribadendo che la realtà dei fatti dimostra la superiorità tecnica della Juventus contro un avversario qualificato.

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Il tecnico non ha esitato a contestare le narrazioni secondo cui la vittoria sarebbe stata troppo facile. Spalletti ha chiarito che la partita contro l'Omonia ha richiesto e ottenuto un rispetto meritato, confermando la solidità tattica del suo impianto di gioco anche di fronte a squadre che non concedono spazio.

Il dramma muscolare di Ekhator

Un momento critico durante il match ha riguardato l'infortunio di Ekhator, che ha determinato una serie di decisioni tattiche immediate. Il calciatore ha segnalato al mister un problema al polpaccio, esprimendo la volontà di lasciare il campo per evitare rischi maggiori. La situazione è degenerata quando Ekhator ha subito un ultimo strappo durante i movimenti finali.

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Spalletti ha raccontato con partecipazione emotiva l'episodio, ammettendo che la vista del dolore del giocatore gli ha fatto venire il cuore in gola. Per questo motivo immediato di protezione, il tecnico ha bloccato tutte le sostituzioni successive, scegliendo la sicurezza della salute dell'atleta al di sopra di ogni altra considerazione tattica o di risultato.

Le parole di Jeremie Boga

Jeremie Boga ha preso la parola in zona mista per raccontare la sua esperienza diretta nella partita. Il giocatore ha riconosciuto apertamente che la gara è iniziata male, ma ha sottolineato la positiva evoluzione successiva. La sua valutazione è stata che la squadra abbia chiuso l'incontro con un'ottima prestazione complessiva, dimostrando resilienza mentale.

Boga ha dichiarato che la priorità assoluta per il gruppo ora è mantenere questa qualità costante nel tempo. Ha affermato che la sua preparazione personale mira a essere sempre pronto a sfruttare le occasioni. La vittoria di oggi è stata definita una fonte fondamentale di fiducia per affrontare le sfide successive.

Lo sguardo al futuro match

Spalletti ha indirizzato la sua attenzione verso il prossimo impegno, classificando la trasferta casa del Como come uno snodo importantissimo. Ha definito la partita fondamentale considerando la qualità della squadra avversaria e la realtà che il Como è diventata sotto la sua guida.

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Il tecnico ha espresso i suoi complimenti alla società comasca per la crescita evidente e per i risultati ottenuti sia in campionato che in Champions League. La partita contro Como sarà giocata con la consapevolezza della difficoltà affrontata, mantenendo alta la concentrazione per la prossima fase.