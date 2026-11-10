Sparatoria a Cracovia: estremismo di destra indagine su Oksinski

Il ministro della Giustizia Waldemar Zurek indica l'estremismo di destra come movente della strage di Cracovia del 9 novembre 2026.

La Polonia è sotto shock dopo la strage avvenuta nella piazza principale di Cracovia sabato 9 novembre 2026. Il lutto nazionale è dichiarato per l'8 e il 9 novembre, con estensioni fino all'11 novembre nella sola città di Cracovia. Il tiratore, identificato come Michal Oksinski, ha ucciso sei persone prima di morire nell'ospedale dove è stato trasportato dopo essere stato colpito dalla polizia.

Indizi su Estremismo di Destra e Breivik

Il ministro della Giustizia Waldemar Zurek ha confermato martedì che il colpevole visitava siti web dedicati al massacro norvegese di Anders Behring Breivik. Zurek ha dichiarato a Radio Cracovia che esistono forti indicazioni di estremismo di destra nelle azioni di Oksinski. Nella stanza del sospettato è stata rinvenuta una bandiera gialla con un serpente e la scritta in inglese "Don't tread on me", nota come Gadsden flag. Questa bandiera è stata utilizzata da gruppi di estrema destra negli Stati Uniti per decenni.

Also read Strage di Cracovia: chi è su Michal Oksinski

Il ministro ha anche menzionato simboli trovati nel luogo di lavoro di Oksinski che potrebbero indirizzare le indagini verso questa direzione. Anders Behring Breivik aveva ucciso otto persone con un'autobomba a Oslo e 69 altri a Utoeya nel luglio 2011. Le autorità stanno analizzando se queste connessioni possano spiegare la motivazione dell'attacco avvenuto nella storica piazza turistica.

Conflitto Politico su Marcin Kierwinski e PiS

Le motivazioni dell'attacco hanno scatenato una disputa politica tra i partiti governativi e l'opposizione nazionalista. Il ministro dell'Interno Marcin Kierwinski aveva sostenuto sabato che il tiratore era influenzato da ideologie di estrema destra. Il leader del partito Law and Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ha definito questa dichiarazione una menzogna palese. Lunedì i membri del governo sembravano aver fatto marcia indietro sulle dichiarazioni iniziali di Kierwinski.

Advertisement

Tuttavia, Waldemar Zurek ha ribadito martedì la sua posizione contro le critiche interne. Il deputato del PiS Michal Wojcik ha espresso indignazione per le dichiarazioni di Zurek a Reuters. Wojcik ha accusato i rappresentanti del governo polacco di agire in modo disonesto nei confronti della comunità internazionale. Il ministro Kierwinski ha dichiarato alla radio pubblica che non ritirava quanto detto, ma stava attendendo i risultati delle indagini formali.

Vittime Familiari e Impatto Sociale

Oltre alle vittime nella piazza, le autorità hanno scoperto corpi nella casa della famiglia Oksinski. Il padre, la madre e la sorella del sospettato sono stati trovati morti sabato. I funzionari hanno affermato che molto probabilmente sono stati uccisi dallo stesso Michal Oksinski. Oksinski era un operaio di fabbrica di 24 anni che ha aperto il fuoco dalla sua auto prima di essere arrestato.

L'evento ha portato a una raccolta di fiori e ricordi nella piazza principale di Cracovia. La città, famosa meta turistica, sta affrontando un periodo di dolore profondo dopo l'attacco. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli dell'attentato e le possibili connessioni con gruppi estremisti. La nazione è unita nel lutto mentre cerca risposte alla violenza.