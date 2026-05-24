Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington, ucciso l' adoscente, ferito un passante

Gennaio 2026, Washington, D.C. L'attentatore Nasir Best ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca e si è causato la morte. Anche un passante ha riportato ferite gravi. Il presidente Trump era all'interno dell'edificio a lavorare in team con i suoi più stretti consiglieri. Gli agenti del Secret service e dell'Fbi. La polizia ha recuperato l'arma utilizzata da Best, un revolver.

Panico a Washington: una sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca. L'attentatore, Nasir Best, un uomo armato di 21 anni del Maryland, ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca e si è causato la morte.

Anche un passante ha riportato ferite gravi. L'attacco si è verificato mentre il presidente Trump era all'interno dell'edificio a lavorare in team con i suoi più stretti consiglieri. Le misure di sicurezza sono state immediate, e il presidente ha affermato che i Secret service e le forze dell'ordine hanno risposto rapidamente e professionalmente all'attacco. L'indagine è nelle fasi iniziali, e la polizia ha recuperato l'arma, un revolver.

Un mese dopo la sparatoria durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un uomo armato ha tentato di accedere al vialetto del complesso che circonda l'edificio sacro del Paese. Questa notte, gli spari all'interno della Casa Bianca hanno riacceso i timori di attentati, riportando alla mente altri eventi come la sparatoria alla cena dei corrispondenti all'hotel Hilton e l'attacco contro la Guardia nazionale a novembre. gli uomini sono ancora in grado di minacciare la sicurezza del nostro Paese.

Oggi, dobbiamo lavorare duramente insieme per garantire che Washington, D.C. sia il più sicuro e protetto che il genere ha mai visto al di fuori delle mura di una prigione. Ringrazio i nostri straordinari Secret service e le forze dell'ordine per l'incidente tempestivo e professionale di questa sera contro un uomo armato vicino alla Casa Bianca. Questa notte, le indagini sono in fase iniziale e la polizia ha recuperato l'arma, un revolver





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