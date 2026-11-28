Blitz della polizia a San Pietro di Cavarzere. Un morto, un fermo e Ervis Murra in fuga. La cronaca dello scontro a fuoco nel veneziano.

Un bilancio drammatico di morti e feriti ha segnato il pomeriggio di venerdì 27 novembre a San Pietro di Cavarzere, in provincia di Venezia. Una sparatoria scoppiata tra la polizia e tre uomini ha portato alla morte di un soggetto, al fermo di un secondo e all'attuale latitanza di Ervis Murra, il terzo uomo coinvolto.

Dettaglio Scontro a Fuoco e Vittime

I fatti si sono verificati nei pressi di un'abitazione isolata situata nelle campagne della zona, dove i tre individui avevano trovato rifugio. Secondo la ricostruzione iniziale fornita dalle autorità, i poliziotti si sono avvicinati alla struttura per effettuare un controllo quando improvvisamente sono partiti colpi d'arma da fuoco dall'interno dell'edificio, innescando un violento fuoco incrociato con gli agenti.

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Durante l'agguato, tre persone hanno tentato di darsi alla fuga. Uno di loro, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, è riuscito a inoltrarsi per poche centinaia di metri dalla villetta prima di essere colpito mortalmente da uno sparo. La sua morte costituisce la prima tragica conseguenza dello scontro.

Identificazione Ervis Murra e Cronologia

Il terzo fuggitivo, identificato come Ervis Murra, ha avuto la meglio inseguendo e si è dissimulato nelle campagne venete indossando solo gli indumenti intimi. L'uomo è nato in Albania il 29 aprile 1989 e rappresenta un volto estremamente noto agli inquirenti sia in Italia che nel suo paese d'origine per una lunga serie di reati.

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La storia giudiziaria di Murra risale ai primi anni del Duemila, quando fu condannato ai domiciliari con braccialetto elettronico. Tuttavia, riuscì a evadere dalla custodia prima che potesse scontare la pena di cinque anni emessa dalla Corte d'appello di Perugia nel settembre del 2017.

Reati Associati e Fuga da Napoli

Murra è stato accusato, in concorso con un altro cittadino di nazionalità albanese, di associazione finalizzata alle rapine con l'uso di armi, estorsioni e ricettazione. In Campania, negli anni precedenti, era stato già accusato di violazione degli arresti domiciliari. La sua latitanza lo ha portato dal sud Italia fino all'estrema provincia veneziana.

Un momento cruciale della sua fuga si verificò nel giugno del 2025, quando Murra fu fermato in corso Vittorio Emanuele a Napoli durante un normale controllo di polizia. In quel frangente risultava ricercato da tre anni, in quanto condannato in terzo grado a sette anni di detenzione per rapina. Subito dopo un breve ma intenso scontro fisico con gli agenti, Murra riuscì a mettersi in salvo.

Caccia all'Uomo in Veneto Orientale

Si aprirà ora una intensa caccia all'uomo estesa su tutto il territorio delle campagne del Veneto orientale. Le forze dell'ordine stanno concentrando le ricerche per bloccare Ervis Murra, considerato pericoloso e ancora in possesso di eventuali armi.

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Il caso ha scosso la comunità locale e attira l'attenzione nazionale per la complessa rete criminale a cui l'uomo apparteneva. Le indagini sono in corso per definire il ruolo esatto di ciascuna delle tre persone coinvolte nell'episodio e chiarire i dettagli dello scontro che ha costretto le autorità a intervenire con la massima prontezza.