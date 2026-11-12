Sparatoria a Washington D.C.: Vita Fitness sotto assedio e lockdown totale

Uomo morto e incendio a Washington D.C. dopo sparatoria in palestra. Polizia e FBI chiudono Logan Circle. Lockdown e allerta per residenti e scuole nella zona.

La polizia di Washington D.C. sta conducendo indagini critiche nella città, dove almeno una persona è rimasta uccisa in seguito a violenti scontri a fuoco. Gli eventi si sono concentrati intorno alla struttura della palestra Vida Fitness, situata nel quartiere Logan Circle. Le autorità federali e locali hanno circondato l'area con numerosi veicoli, imponendo un rigoroso blocco del traffico sulle strade vicine.

La dinamica dell'attacco in palestra

Secondo la ricostruzione dettagliata fornita da Nbcnews, che cita fonti dirette delle forze dell'ordine, un uomo è entrato negli interni della Vita Fitness colpendo una vittima alle spalle con armi da fuoco. Subito dopo l'aggressione iniziale, il presunto autore è fuggito dai locali, proseguendo l'attacco all'esterno mentre altre persone cercavano di uscire dall'edificio. Dopo aver sparato, si è diretto in diverse zone del quartiere, appiccando intenzionalmente incendi in punti specifici prima di trovare riparo in un appartamento al settimo piano.

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Descrizione del sospettato e testimonianze

Il Metropolitan Police Department ha diffuso una descrizione precisa del ricercato: un uomo bianco, dalla corporatura robusta, che indossa pantaloncini grigi ed è armato di una pistola grigio e nera. James Spellman, un testimone presente in palestra poco dopo le 8 del mattino, ha riferito di aver sentito diversi spari. La struttura ospitava circa 50 persone in quel momento. Spellman ha descritto come un uomo sia caduto a terra con sangue che gli fuoriusciva dal collo, rimanendo morto sul colpo nonostante i tentativi di soccorso di un altro frequentatore.

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Il ruolo delle agenzie federali e il lockdown

Le autorità hanno confermato che l'uomo ha sparato colpi di pistola contro gli agenti attraverso la porta dell'appartamento dal settimo piano. La Metropolitan Police Department ha ordinato ai cittadini di evitare l'area compresa tra la 15th Street e la P Street. Le scuole nelle vicinanze sono state messe in lockdown. Un allerta digitale è stato inviato agli smartphone dei residenti nella zona, ordinando loro di entrare negli edifici più vicini, restare lontani dalle finestre e non uscire fino a nuovo avviso. Anche l'FBI e l'agenzia federale per le armi e gli esplosivi (ATF) stanno collaborando attivamente alle operazioni di sicurezza.

Storia recente di violenza nel quartiere

Il quartiere Logan Circle non è nuovo a episodi di tensione e crimine. Nell'agosto 2025, un ex dipendente del Department of Government Efficiency dell'amministrazione Trump era stato aggredito nel quartiere da un gruppo di adolescenti. Le autorità avevano riferito che i giovani avevano tentato di rapinare l'uomo e rubargli l'auto. Pochi giorni dopo quell'incidente, Donald Trump aveva imposto il controllo federale diretto sulla città, inviando centinaia di membri della Guardia Nazionale per la sicurezza. Questo dispiegamento militare e di polizia è tuttora in corso nella capitale.