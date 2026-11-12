Sparatoria a Washington DC: tiratore barricato in un edificio di Logan Circle

Giovedì 12 novembre 2026 la polizia di Washington DC interviene a Logan Circle per una sparatoria con un uomo armato barricato: almeno quattro feriti.

Nella mattinata di giovedì 12 novembre 2026, un ingente dispiegamento di agenti in tenuta antisommossa è intervenuto in un quartiere di Washington DC, dove la polizia ha riferito della presenza di un tiratore attivo barricato all'interno di un edificio. La sparatoria, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, ha causato il ferimento di almeno quattro persone, come indicato dai media locali.

Il Dipartimento di Polizia Metropolitana, indicato con la sigla MPD, è il corpo che ha guidato le operazioni nell'area compresa tra la 15ª strada e P Street, nel quadrante nord-occidentale della città. La presenza di squadre tattiche e di agenti armati di fucili ha reso l'intera zona un'area di intervento chiusa al pubblico.

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Come si è svolto l'intervento della polizia a Logan Circle

L'intervento è stato coordinato dal Dipartimento di Polizia Metropolitana, che ha comunicato l'accaduto attraverso il proprio account ufficiale sulla piattaforma X. Nel messaggio, l'MPD ha dichiarato di trovarsi sul luogo di una sparatoria in corso e ha precisato che la squadra di pronto intervento del dipartimento, l'Emergency Response Team, era già presente sul posto.

Il dipartimento ha inoltre invitato i cittadini a non avvicinarsi all'area, con un'indicazione esplicita di evitare la zona. Sul posto sono stati osservati agenti con fucili appostati sui tetti e sugli edifici vicini, insieme a decine di veicoli della polizia parcheggiati nelle strade circostanti.

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Posizione della polizia e versione dei media locali

La polizia di Washington descrive la situazione come quella di un tiratore attivo ancora asserragliato in un edificio, mentre i media locali riferiscono di almeno quattro feriti. Le due informazioni sono le uniche disponibili nel resoconto di Reuters e non sono state accompagnate da dettagli sull'identità del presunto responsabile o sul numero esatto di persone presenti all'interno dello stabile.

Il quadro resta quindi quello comunicato in tempo reale dalle autorità, con la precisazione che la ricostruzione è ancora in fase di sviluppo. Eventuali aggiornamenti sul numero dei feriti, sulle condizioni delle vittime e sull'esito dell'operazione dovranno essere verificati attraverso i comunicati ufficiali del Dipartimento di Polizia Metropolitana.

Localizzazione dell'incidente e impatto sul quartiere

L'incidente è avvenuto a Logan Circle, un quartiere situato a circa un miglio (1,6 km) a nord-est della Casa Bianca. La vicinanza a uno dei luoghi istituzionali più noti del paese rende la vicenda particolarmente sensibile per la cittadinanza e per le autorità locali.

Per i residenti e per chi lavora nella zona, il principale effetto immediato è la chiusura di fatto delle strade interessate dall'operazione di polizia, con l'invito a evitare l'area fino a nuovo avviso. Le autorità non hanno ancora indicato tempi certi per la riapertura del quartiere.