Nuovo bilanciamento violento a Cavarzere in Veneto: un arresto, una morte e un latitante in fuga durante operazione di polizia. Dettagli sulla caccia all'uomo.

Si è conclusa in tragedia un'importante operazione di polizia a Cavarzere, nel territorio della città metropolitana di Venezia. Venerdì 27 novembre, poco dopo le 14, è avvenuta una sparatoria in località Valcerere durante un'operazione di esecuzione di provvedimenti cautelari.

Dettagli dell'Operazione Di Polizia

La sparatoria ha coinvolto gli agenti di polizia arrivati dalla Campania per eseguire due ordini di arresta contro tre uomini. Tra le persone coinvolte, uno dei destinatari del provvedimento è rimasto ucciso durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine.

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Un altro uomo presente nel luogo è stato fermato e arrestato direttamente dagli agenti sul posto. Il terzo uomo, anch'egli destinatario di un ordine di arresta, è riuscito a fuggire dalla scena del crimine, lasciando dietro di sé il contesto di una caccia all'uomo avviata immediatamente.

Identità Del Latitante E Armamento

Le autorità hanno confermato che l'uomo in fuga è armato, rendendo la situazione di particolare allerta per le squadre in servizio. La Polizia e i Carabinieri hanno coordinato un'ampia operazione di ricerca nel territorio circostante, con particolare attenzione ai campi agricoli.

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Il latitante si era rifugiato in una casa isolata situata nella campagna veneziana. La struttura è circondata da campi aperti che offrono molteplici vie di fuga, complicando le operazioni di accerchiamento condotte dalle forze dell'ordine nel pomeriggio di venerdì 27 novembre.

Reazioni Delle Istituzioni Venete

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha partecipato attivamente al monitoraggio della situazione. Attraverso i social network ha confermato la presenza di un elicottero della Polizia in volo nell'area per supportare le operazioni terresti e ha richiesto la massima collaborazione alla cittadinanza.

Stefani ha precisato che Polizia e Carabinieri sono già al lavoro sul luogo dell'accaduto. La richiesta istituzionale mira a evitare che il fuggitivo possa trovare appoggi o nascondigli presso la popolazione locale, garantendo la sicurezza pubblica nell'area di Cavarzere.