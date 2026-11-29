Dettagli sull'uccisione di Silvester Cami a Cavarzere durante operazione di polizia. Chi è l'albanese con precedenti penali, profilo di Ervis Murra e prossime indagini in Veneto e Campania.

Le forze dell'ordine della Campania e del Veneto hanno chiuso un'operazione di polizia venerdì scorso nel comune di Cavarzere, nella provincia di Venezia, portando alla morte di un trentenne albanese identificato come Silvester Cami. Durante l'intervento, che ha coinvolto diversi reparti specializzati, l'uomo è stato ucciso mentre si era rifugiato in un casolare ristrutturato. Gli inquirenti sono riusciti a identificare la vittima attraverso l'analisi delle impronte digitali e di altri dati biometrici, procedure necessarie che hanno richiesto il coordinamento immediato con le autorità albanesi per comunicare la triste notizia alla sua famiglia nel Paese d'origine.

Chi era Silvester Cami e i suoi precedenti

Silvester Cami, trentenne di nazionalità albanese, risultava agli atti delle forze dell'ordine con un passato criminale rilevante. Il suo fascicolo conteneva precedenti specifici per reati contro il patrimonio, con particolare riferimento a episodi di furto. Era inoltre presente una segnalazione che indicava il suo ingresso irregolare sul territorio italiano. Non risultava avere legami familiari consolidati in Italia: non era sposato e non aveva figli, il che ha ulteriormente complicato le dinamiche di contatto con i parenti in Albania.

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L'identità di Ervis Murra e le ricerche in corso

Al centro dell'operazione figura Ervis Murra, l'altro sospettato coinvolto nello scontro a fuoco, che rimane ancora latitante e ricercato a livello internazionale. Murra ha un passato che include rapine a mano armata, elementi che rendono la sua cattura una priorità assoluta per la magistratura. Le Squadre Mobili di Napoli, Avellino, e ora quelle di Venezia, lavorano in stretta coordinazione con i commissariati di Lauro e con le procure di Nola e di Venezia per rintracciarlo. L'obiettivo è portare l'uomo davanti alla giustizia per i gravi reati di cui è accusato.

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Il contesto del casolare e i possibili complici

L'episodio si è svolto in un casolare ristrutturato situato a Cavarzere, proprietà di un terzo uomo che è stato trattenuto dalla polizia venerdì scorso ma non arrestato. Questo individuo, insieme alla sua compagna di origini romene e ai loro figli, risiede nella struttura. Le indagini stanno verificando se il proprietario avesse ospitato i due albanesi ignorando completamente il loro passato criminale, una possibilità che potrebbe escludere doli diretti nella fornitura di alloggio ma non la responsabilità per concorso o favoreggiamento.

Coordinamento interregionale e prospettive investigative

La complessità del caso ha richiesto un coordinamento senza precedenti tra le autorità giudiziarie e di polizia di diverse regioni. La presenza delle Squadre Mobili di tre città diverse dimostra la gravità dell'indagine e la volontà di non lasciare senza risposta le azioni criminali commesse. Le procure di Nola e Venezia stanno analizzando ogni elemento raccolto durante l'operazione per costruire un quadro solido delle responsabilità, sia di chi ha partecipato allo scontro armato sia di chi potrebbe aver favorito la fuga o la permanenza dei ricercati nel territorio italiano.