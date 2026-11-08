Sparatoria Cracovia: Killer estrema destra, nove morti e tredici feriti

L'attentato di Cracovia del 7 novembre ha causato nove morti e tredici feriti. L'autore, un 24enne di estrema destra, ha ucciso la famiglia prima di aprire il fuoco sulla piazza del Mercato.

Nella mattinata del sabato 7 novembre, il centro storico di Cracovia è stato teatro di un massacro che ha lasciato nove persone morte e tredici feriti, tra cui cinque cittadini stranieri. L'attacco è stato condotto da un giovane di ventiquattro anni con ideologie di estrema destra, che ha effettuato una sparatoria casuale nella famosa Piazza del Mercato, provocando panico e morte tra la folla turistica e i locali. Il bilancio include vittime provenienti da Austria, Germania, Portogallo, Russia e Gran Bretagna, sottolineando l'impatto internazionale della tragedia. L'autore dei fatti, identificato e fermato dalle forze dell'ordine, ha utilizzato un fucile semiautomatico di tipo militare, un modello AR-15, per compiere le sue azioni letali in una delle piazze più visitate d'Europa.

I Dettagli Della Macchina Omicida

Prima di dirigersi verso la piazza del Mercato, il giovane ha compiuto un efferatto omicidio familiare all'interno della propria abitazione. I corpi del padre, cinquantatreenne, della madre, cinquantaduenne, e della sorella, ventenne, sono stati trovati nella casa del responsabile della sparatoria, tutti deceduti per colpi d'arma da fuoco. Questa scoperta, comunicata dal viceispettore Andrzei Fijołek, portavoce del capo della polizia, ha chiarito la dinamica degli eventi, rivelando che il terrorista aveva prima eliminato i suoi congiunti per poi procedere con l'attacco pubblico. L'assassino si era recato sul luogo del delitto di massa guidando una Subaru nera priva di targa, indossando abbigliamento mimetico che contribuiva a mimetizzarsi con il movimento della folla.

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La Lotta Eroe Dei Polizioli

Lo scontro a fuoco con la polizia ha portato all'arresto dell'attentatore, che ora si trova ricoverato in ospedale, ma il prezzo pagato dalle forze dell'ordine è stato altissimo. Due agenti di polizia, i sergenti Kulik e Artur Morański, sono rimasti gravemente feriti nell'agguato e nel tentativo di fermare il killer. Waldemar Żurek, ministro della Giustizia, ha descritto il loro coraggio come un esempio di eroismo senza confini, sottolineando che senza il loro intervento immediato il numero delle vittime sarebbe stato di gran lunga superiore. Gli agenti hanno risposto al fuoco e hanno fatto scudo con i propri corpi per impedire all'assassino di continuare a sparare, affrontando un terrorista armato di un'arma automatica.

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Richiesta Urgente Di Sangue

La situazione di salute dei due polizioli è critica e richiede un intervento immediato della comunità per salvare le loro vite. Il ministro Żurek ha lanciato un appello pubblico per la donazione di sangue, specificando che l'agente Kulik, colpito da tre proiettili che hanno compromesso un polmone, sta lottando per la vita. È necessaria sangue di gruppo AB Rh+ per supportare i suoi trattamenti medici e permettere il recupero. Il sergente Artur Morański è anch'egli ferito e ricoverato presso l'Ospedale Universitario di Cracovia, dove delle cinque persone ricoverate in totale, tre versano in condizioni gravi. La comunità è invitata a rispondere immediatamente a questa chiamata per aiutare gli eroi che hanno protetto i cittadini.

Impatto E Reazioni Della Comunità

La sparatoria ha avuto un impatto profondo sulla città e sulla comunità internazionale, con vittime che provengono da cinque diversi paesi europei e della Russia. La presenza di turisti stranieri tra i feriti ha amplificato la risonanza mediatica dell'evento, portando i media a dedicare ampio spazio alla copertura della tragedia e alle condizioni delle vittime. Le autorità polacche stanno conducendo un'indagine approfondita per comprendere le motivazioni politiche e personali che hanno spinto il giovane a compiere tali atti di violenza. La città di Cracovia, solitamente meta di pace e cultura, si trova ora a fare i conti con il trauma di un attacco terroristico in pieno centro storico, con le indagini che puntano a chiarire ogni dettaglio della catena di eventi che ha portato al massacro.