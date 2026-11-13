Sparatoria in villa a Novara: ferito il presunto ladrone in frodo notturno fallito

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo che il proprietario di una villa a Novara ha sparato per difendere la sua abitazione da un gruppo di intrusi. Analisi della dinamica.

Si è verificata una sparatoria a Novara che ha lasciato un uomo di 50 anni in condizioni di ricovero. L'incidente è accaduto in via Pablo Neruda quando il proprietario di una villetta ha aperto il fuoco contro un gruppo di individui che tentavano di introdursi illegalmente nella sua proprietà.

Dinamica del furto e intervento del padrone di casa

L'allarme è scattato poco dopo le 18:00 quando da un'abitazione in via Pablo Neruda è partita una scarica di armi da fuoco. L'inquilino ha colpito un uomo che si trovava all'esterno della casa, colpendolo durante il tentativo di fuga. La vittima, un cittadino italiano di origine sinti, è stata soccorsa dai soccorritori del 118 e trasportata all'ospedale Maggiore di Novara dove è attualmente ricoverata.

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Indagini dei carabinieri sull'ipotesi di furto fallito

I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'accaduto e hanno avviato subito le indagini per chiarire i fatti. Gli investigatori stanno verificando se esistono telecamere di sorveglianza nella zona circostante per ricostruire la dinamica esatta. Stanno inoltre cercando eventuali testimoni oculari che possano aver osservato gli eventi o aver visto i veicoli coinvolti.

Ricognizione della vettura utilizzata per la fuga

Le indagini si stanno concentrando anche su un veicolo di grossa cilindrata che sarebbe stato visto allontanarsi rapidamente dal luogo della sparatoria. È molto probabile che questa auto sia stata utilizzata dai presunti complici del ferito per dare la fuga. La conferma di questa ipotesi aiuterebbe a identificare gli altri individui coinvolti nel tentato furto.

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Conferma ufficiale dal primo cittadino locale

Il sindaco della cittadina, Giuliano Pacileo, ha confermato la prima ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità competenti. L'ipotesi prevalente è quella di un furto finito male, dove il legittimo proprietario si è sentito minacciato e ha usato la forza per difendersi. Il sospettato è stato ferito mentre cercava di fuggire dal luogo del crimine.

Prossimi passi e verifica delle testimonianze

Le verifiche continuano per accertare con certezza l'identità dei complici e i dettagli precisi dell'aggressione. Gli investigatori stanno analizzando ogni possibile elemento a disposizione per costruire un quadro completo degli eventi. La situazione è sotto controllo ma le indagini procedurali sono ancora in fase attiva.