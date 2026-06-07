Sparatoria vicino al campo base dell'Inghilterra a Kansas City: nove feriti non gravi

Nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Kansas City, vicino al campo dove si allenerà la nazionale inglese per i Mondiali. La polizia non ha sospetti. L'Inghilterra non era ancora arrivata in città.

Sabato scorso, a Kansas City , Missouri, nove persone hanno riportato ferite non letali in una sparatoria avvenuta vicino al campo base della nazionale inglese di calcio, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali .

La polizia di Kansas City ha confermato che nessun sospetto è stato arrestato e che almeno tre vittime sono state trasportate in ospedali locali. L'incidente è accaduto a circa quattro miglia dallo Swope Soccer Village, dove l'Inghilterra si allenerà durante il torneo. La squadra inglese non è ancora arrivata in città: è prevista per mercoledì un'amichevole contro la Costa Rica a Orlando, in Florida.

La violenza armata è purtroppo un fenomeno comune negli Stati Uniti: secondo il Gun Violence Archive, nel 2025 si sono verificate oltre 400 sparatorie di massa. Questo episodio solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza pubblica e sul controllo delle armi, tema caldo nel paese. Le autorità locali stanno indagando per identificare i responsabili e comprendere le dinamiche dell'accaduto. La comunità di Kansas City è scossa, ma gli eventi sportivi proseguono come da programma, con misure di sicurezza rafforzate.

L'Inghilterra, da parte sua, si prepara alla competizione mondiale con la speranza di ripetere i successi recenti. Intanto, i tifosi e le famiglie delle vittime attendono notizie sulle condizioni di salute dei feriti, che per fortuna non sono in pericolo di vita. La sparatoria ha riacceso l'attenzione sui problemi di violenza nelle città americane, un fenomeno che colpisce anche eventi internazionali come i Mondiali di calcio, simbolo di unità e sportività.

Mentre le indagini proseguono, la priorità resta la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori, affinché il torneo possa svolgersi in un clima di pace e rispetto





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