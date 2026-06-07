Sparatorie nel centro Israele: una vittima e cinque feriti, la polizia parla di attacco terroristico

Una serie di sparatorie vicino alla Cisgiordania causa la morte di un uomo e il ferimento di altre cinque persone. Le forze dell'ordine israeliane confermano l'uccisione del sospetto aggressore, un arabo israeliano, e di un secondo sospetto. Hamas loda l'azione senza rivendicarla. Il ministro Smotrich chiede un cambiamento nella comunità araba locale.

Un uomo di 35 anni è rimasto ucciso e altre cinque persone sono state ferite in una serie di sparatorie avvenute domenica nel centro di Israele , in una zona vicino alla Cisgiordania occupata.

La polizia ha definito l'episodio un sospetto attacco terroristico. Secondo un portavoce delle forze dell'ordine, il presunto autore degli spari, un arabo israeliano proveniente dalla vicina città di Tayibe, è stato anch'egli ucciso e una pistola è stata rinvenuta in suo possesso. I media israeliani hanno indicato che anche un secondo sospetto ha perso la vita.

Le autorità hanno sottolineato che numerosi agenti sono ancora sul posto e le ricerche proseguono, raccomandando alla popolazione di mantenere un alto livello di attenzione. La vittima, identificata dai mezzi di comunicazione locali, era un cittadino israeliano. Il servizio di ambulanze ha confermato che il decesso è stato provocato da ferite da arma da fuoco, descrivendo l'accaduto come una sparatoria da automobile in movimento. I feriti, distribuiti in tre località vicine, sono cinque, due dei quali in condizioni gravi.

Gli episodi di violenza sono avvenuti in prossimità di Qalqilya, città palestinese situata in Cisgiordania. Il gruppo militante Hamas ha espresso apprezzamento per l'attacco, pur non rivendicarlo. A seguito degli incidenti, l'esercito israeliano ha dispiegato soldati sia in uno dei luoghi colpiti nel centro del paese sia in un insediamento israeliano della Cisgiordania. Le dichiarazioni politiche non si sono fatte attendere.

Il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, figura di spicco della destra, ha invocato un cambiamento radicale all'interno della comunità araba israeliana, definendola un pericoloso e estremista terreno di coltura per il terrorismo che mira alla distruzione dello Stato di Israele. La sequenza degli eventi e le reazioni che ne sono seguite evidenziano ancora una volta le tensioni累计 nel paese e nella regione, con un focus particolare sulla complessa realtà della popolazione araba israeliana e sul suo rapporto con le autorità.

La dinamica dell'attacco, con più obiettivi colpiti in rapida successione, suggerisce una pianificazione minima, mentre la mancata rivendicazione da parte di Hamas lascia aperta la questione dell'effettiva organizzazione. Il commento di Smotrich va visto nel contesto di un dibattito più ampio sulle politiche di sicurezza e sul ruolo delle minoranze all'interno del conflitto israelo-palestinese





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