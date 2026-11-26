Tensione mortale nella movida di Roma Nord la notte del 25 novembre. Un SUV aggredisce pedoni e veicoli in via Torrita Tiberina. Tre feriti, arresto del conducente.

Una notte di festa a Roma Nord si è trasformata in un incubo di violenza motorizzata. La notte del 25 novembre, intorno alle 02:40, una lite per un parcheggio è degenerata in un'aggressione grave nel quartiere di Ponte Milvio, zona nota per la movida notturna. L'episodio ha visto coinvolti un uomo di 35 anni alla guida di un Range Rover, diverse auto parcheggiate e numerosi passanti in quella che era iniziata come una serata di divertimento.

La dinamica della collusione mortale

L'origine della furia aggressiva risale alla difficoltà di parcheggio nel lotto adiacente a via Torrita Tiberina. Il conducente, visibilmente alterato dopo ore di socializzazione in un locale della zona, si era accorto di non riuscire a estrarre il suo veicolo a causa di un ostacolo. Questa situazione ha innescato una discussione animata con le persone presenti, sfociata presto in minacce e insulti rivolti anche a giovani donne che lasciavano il locale.

Also read Morte di Luigi Corradi, l'ingegnere degli stadi e del ponte che salvò 200mila persone

La tensione è ulteriormente salita quando un giovane presente ha tentato di calmare l'uomo, spiegandogli che il veicolo ostruente sarebbe stato spostato tempestivamente. Non contento, il 35enne si è avvicinato a una Smart, è entrato nell'abitacolo senza permesso e ha sottratto con la forza le chiavi alla proprietaria, compiendo un atto di intimidazione fisica e giuridica grave prima di tornare al proprio fuoristrada.

Dopo essersi reinserito alla guida del Range Rover, l'uomo ha iniziato a effettuare manovre spericolate nel parcheggio ristretto. Gli impatti con le automobili circostanti si sono accompagnati a urla di terrore da parte degli astanti. Secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, il conducente ha diretto l'animale di ferro anche contro le persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo l'area una zona di pericolo immediato.

Advertisement

Vittime e interventi di soccorso

Tre persone hanno subito lesioni fisiche di diversa entità durante l'assalto veicolare. Un ragazzo è stato investito mentre cercava di fuggire, riportando lesioni agli arti inferiori. Una giovane donna, travolta dall'impeto del veicolo, è caduta sull'asfalto lamentando forti dolori a gambe e spalla sinistra. Un suo amico, coinvolto nell'urto, ha riportato traumi al ginocchio sinistro e alla zona cervicale.

Il personale di sicurezza del locale ha attivato tempestivamente il 112, richiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine e dei soccorritori del 118. Sul luogo dell'accaduto sono giunte quattro ambulanze. Una delle ragazze ferite è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale San Filippo Neri, seguita da un'altra giovane donna nello stesso ospedale. Il ragazzo ferito agli arti è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti medici.

Inseguimento e fermo delle autorità

Dopo i primi impatti, il conducente ha tentato di fuggire dirigendosi rapidamente verso Ponte Milvio. Poco dopo, però è tornato sui suoi passi in via Torrita Tiberina, scendendo dal Range Rover e continuando a urlare. In quel frangente, un cliente del locale locale è intervenuto fisicamente, colpendo il 35enne a pugni in volto nel tentativo di fermare l'aggressore.

L'arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato ha visto il 35enne risalire sul fuoristrada insieme ad alcuni amici, tentando una nuova fuga. La fuga è proseguita lungo via Riano e via di Quinto, dove le manovre del veicolo hanno messo a rischio la vita di pedoni e agenti. I poliziotti sono riusciti a intercettare e fermare l'uomo e i passeggeri, procedendo all'identificazione e alla denuncia immediata.

Advertisement

Prospettive giudiziarie e indagini

Le indagini condotte dagli investigatori stanno ricostruendo meticolosamente la sequenza cronologica degli eventi, partendo dall'alterazione dello stato psicofisico del conducente fino alla fuga. La Polizia di Stato ha già identificato e denunciato l'uomo di 35 anni per i重i reati commessi. Gli accertamenti continuano per definire la responsabilità penale completa e le conseguenze civili per le vittime.