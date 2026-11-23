La nave da carico russa Sparta II, colpita da droni nel Golfo di Finlandia, è giunta a San Pietroburgo. L'equipaggio di 16 membri è salvo grazie a operazioni internazionali.

La nave da carico russa Sparta II è ufficialmente giunta nel porto di San Pietroburgo lunedì, segnando la conclusione di una drammatica vicenda marittima iniziata due giorni prima nel Golfo di Finlandia. La destinazione finale della nave, sotto rimorchio, conferma l'effettiva salvezza dell'unità e del suo equipaggio, aprendo la strada alle successive operazioni di ispezione e valutazione dei danni subiti.

Salvezza equipaggio e dettagli dell'arrivo

Alder Drozdenko, governatore della regione di Leningrado, ha annunciato tramite la piattaforma Telegram l'atterraggio sicuro sia della nave che dei suoi sedici membri dell'equipaggio. L'ufficiale regionale ha confermato che tutti i componenti dell'equipaggio sono stati tratti in salvo senza riportare ferite, un risultato cruciale dopo l'incendio che ha coinvolto il peschereccio. L'arrivo a San Pietroburgo conclude la fase di emergenza per le autorità russe, che hanno monitorato da vicino l'intero processo di recupero della nave danneggiata.

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Le operazioni di evacuazione e spegnimento

La crisi è scoppiata nel Golfo di Finlandia quando la nave è stata colpita da droni, incendiandosi immediatamente. L'equipaggio di sedici uomini ha dovuto abbandonare la nave, venendo inizialmente evacuato sulle scialuppe di salvataggio di emergenza. Successivamente, i membri dell'equipaggio sono stati trasferiti a bordo di una nave russa situata nelle vicinanze per garantire la loro sicurezza temporanea. Le operazioni di spegnimento del vasto incendio a bordo della Sparta II sono proseguite per diversi giorni, richiedendo un coordinamento intensivo tra le flotte di soccorso.

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Colpa ucraina e collaborazione internazionale

Le autorità militari finlandesi hanno attribuito la responsabilità dell'attacco alla Sparta II alle forze ucraine. L'esercito di Helsinki ha inoltre specificato che, dopo l'attacco, la nave ha perso il controllo della rotta e ha iniziato a derivare verso le acque territoriali della Finlandia. In una rara e significativa opportunità di cooperazione transfrontaliera, le operazioni di contenimento dell'incendio hanno visto il contributo di sette navi diverse. Di queste, due provenivano dalla Russia, due dall'Estonia e il gruppo restante era composto da unità finlandesi, dimostrando una coordinazione inusuale tra stati vicini.

Contesto regionale e nuove tensioni

Il recupero della Sparta II si inserisce in un quadro di tensioni maritime sempre più complesse nel mar Baltico. La vicenda non avviene in isolato, poiché il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato domenica il naufragio di una corvetta della marina russa nel porto libico di Bengasi, avvenuto grazie all'uso di droni marittimi. Questi eventi paralleli evidenziano l'espansione delle tattiche di guerra asimmetrica nelle rotte commerciali e militari, con conseguenze dirette sulla stabilità della navigazione nel Golfo di Finlandia e oltre.