Spazio Te: Quando l'Arte Rinascimentale Incontra il Gusto del Vino

Un nuovo bistrot a Palazzo Te a Mantova, unisce l'arte rinascimentale, l'enogastronomia e l'ospitalità, offrendo un'esperienza sensoriale unica. Un progetto che coinvolge Marilisa Allegrini, la famiglia Mastella e la Fondazione Palazzo Te, per creare un legame tra arte, vino e territorio.

La stagione migliore per apprezzare questo spettacolo è la primavera, ma anche l'autunno, quando la luce si fa più calda e le giornate si accorciano. Immaginatevi seduti in giardino, di fronte all'Esedra, con Palazzo Te alle spalle e un prato che si estende davanti ai vostri occhi. Sulla tavola, tortelli di zucca e un calice di Vermentino di Bolgheri: un'immagine che unisce bellezza, gusto e relax, un'esperienza che prende vita nel contesto unico del palazzo rinascimentale.

Qui, Marilisa Allegrini ha realizzato un ambizioso progetto: la gestione del bistrot Spazio Te. Il menu recita: “Il patrimonio culturale italiano è una risorsa generosa per la cultura, capace di coinvolgere la sensibilità estetica, l’educazione a vivere i piaceri e lo sviluppo stesso delle civiltà. Patrimonio culturale sono le arti, i monumenti, le architetture, ma anche le tradizioni produttive, i vini, le ricette gastronomiche, lo spirito affascinante del convivio”.\Questo progetto è legato da un filo conduttore che attraversa il tempo e lo spazio: Giulio Romano. Palazzo Te e Villa Della Torre, sede dell'azienda Marilisa Allegrini a Fumane in Valpolicella, condividono la stessa mano progettuale, una connessione che si trasforma in un racconto contemporaneo. Marilisa Allegrini, insieme ai tre vicepresidenti del Gruppo, le figlie Caterina e Carlotta Mastella e il padre Giancarlo Mastella, ha compiuto un'impresa non facile: trasformare il vino in una storia senza fine, un intreccio di linguaggi e piani diversi. Il personaggio di Giulio Romano, l'arte rinascimentale, il valore della vigna, il piacere del calice: i capolavori delle sale del palazzo diventano nettare prezioso racchiuso in bottiglie, con etichette eleganti che preludono a un'esperienza sinestetica. I gioielli dell'edificio parlano la stessa lingua di quelli della terra, nobilitando il vino e avvicinando l'arte agli amanti del vino. “La vita è fatta di cose belle – afferma l’imprenditrice – perché non approfittarne?”. Da questo dialogo tra estetica, estasi e impegno nascono tre etichette ispirate alle sale affrescate del palazzo mantovano: il Lugana Doc “Camera di Amore e Psiche”, il Valpolicella Superiore Doc “Camera dei Giganti” e l’Amarone della Valpolicella Docg “Camera del Sole e della Luna”, a cui si aggiunge uno Champagne Extra Brut firmato Villa Della Torre – Palazzo Te.\Attraversando la soglia del bistrot, si entra in un ambiente dove passato e presente convivono. Le pareti sono decorate con le illustrazioni de Il Gioco del Ramarro, firmate da Flaminia Veronesi, un ponte tra immaginazione contemporanea e memoria rinascimentale. Divanetti in velluto blu, dettagli dorati, tovagliette ispirate agli affreschi e un raffinato bancone introducono alla cucina, mentre all'esterno si apre l'accogliente giardino. La presentazione ufficiale del nuovo locale si è svolta nella Sala dei Cavalli. Stefano Baia Curioni, direttore di Palazzo Te, ha spiegato: “Siamo qui in un luogo che dimostra come l’arte possa trasformare ogni cosa. Qui esisteva già un ristoro, ma era un bar piuttosto modesto. Oggi il nuovo locale è parte di un percorso che ha reso Palazzo Te uno spazio vivo della città”. Caterina Allegrini Mastella, direttrice marketing del Gruppo e promotrice dell'iniziativa, ha aggiunto: “Abbiamo partecipato alla gara con entusiasmo e senso di responsabilità. Ora è in fase di definizione un programma culturale che coinvolgerà i cittadini tramite incontri, degustazioni ed eventi, arricchendo l’offerta per i visitatori”. Per Marilisa Allegrini, il legame è anche simbolico: “Abbiamo acquistato Villa Della Torre a Fumane (Verona) nel 2008. In questi anni abbiamo cercato di riportarla all’antico splendore. Palazzo Te, come la villa in Valpolicella, è il capolavoro di Giulio Romano: avere questo filo è un grande privilegio e un vantaggio per raccontare ciò che facciamo nella nostra terra”. Il bistrot rappresenta un'opportunità per ampliare il turismo, creando un'osmosi tra appassionati d'arte e amanti del vino. Ogni anno, circa 200mila visitatori attraversano Palazzo Te. “Cercheremo di portarli da noi in uno scambio proficuo – dice Marilisa Allegrini – Vogliamo ampliare l’itinerario internazionale oltre Roma, Firenze e Venezia, includendo anche Verona e Mantova, in un’ottica di turismo culturale”. Giovanni Pasetti, presidente della Fondazione Palazzo Te, ha sottolineato il valore della collaborazione pubblico-privata: “Un progetto capace di trasformare il luogo e abbracciare occasioni diverse”. Il caffè-ristorante arricchisce questo racconto a tavola, con un menu che spazia dalla colazione al drink, offrendo delizie del territorio: tartine con gorgonzola e miele, wurstel e senape, burro e alici; taglieri di culatello di Zibello, salumi e formaggi





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