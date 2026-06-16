Spazzatura! Diario di un netturbino: i rifiuti come specchio del mondo

Un netturbino canadese racconta la sua esperienza ventennale e trasforma i rifiuti in una riflessione sociale, tra dati inquietanti, ironia e il richiamo al realismo di Zola.

Il libro del canadese Simon Paré-Poupart , netturbino part-time, trasforma i rifiuti in una lente per osservare la nostra società. Paré-Poupart, quarantunenne, lavora come spazzino a Montréal da due decenni; questa professione gli ha permesso di ottenere una laurea in amministrazione internazionale e di abbracciare il freeganismo, uno stile di vita improntato alla minimizzazione degli sprechi.

'Spazzatura! Diario di un netturbino', pubblicato originariamente in francese nel 2024 e ora disponibile in traduzione inglese, presenta un racconto vivido di ciò che finisce quotidianamente nel camion della raccolta. L'autore cita dati allarmanti: la produzione mondiale di rifiuti solidi ha superato i due miliardi di tonnellate e si stima raggiungerà 3,4 miliardi entro il 2050. La spazzatura inquina anche lo spazio, con quasi diecimila tonnellate in orbita intorno alla Terra.

'Dovrei mandare il mio curriculum alla Nasa? ', domanda ironicamente Paré-Poupart. L'idea del libro è nata su suggerimento del filosofo Alain Deneault, suo docente all'università, e l'opera si configura come una testimonianza alla maniera di Zola, rara e preziosa. Internazionale invita i lettori a condividere le proprie opinioni su questo articolo attraverso la consueta pagina delle lettere





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