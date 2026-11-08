Special Angels: la scuola di danza inclusiva delle sorelle Di Carlo a Torino

Dopo aver sfidato le prognosi mediche, Virginia e Martina Di Carlo hanno fondato Special Angels a Torino. Una scuola di danza che unisce disabilità e normodotati per l'inclusione sociale.

Virginia Di Carlo, affetta da tetraparesi spastica dalla nascita, ha sconfitto le previsioni mediche che le avevano assegnato un futuro limitato. Oggi vive, si è laureata in Scienze motorie ed è Cavaliere della Repubblica, avendo realizzato il sogno di aprire una scuola di danza inclusiva.

La struttura, denominata Special Angels, è nata a Torino grazie al progetto congiunto di Virginia e di sua sorella minore, Martina. L'iniziativa mira a integrare allievi con disabilità e normodotati attraverso la pratica della danza, dimostrando che nulla è impossibile con determinazione.

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Superare le prognosi mediche

I medici avevano inizialmente dichiarato che Virginia non avrebbe mai camminato e che la sua aspettativa di vita non avrebbe superato i diciotto anni. Nonostante queste diagnosi pessimistiche, la giovane ha dimostrato una resilienza straordinaria nel tempo. Ha ottenuto la patente di guida, ha conseguito la maturità e, successivamente, ha conseguito la laurea con una tesi sulle danze paralimpiche.

La sua storia è un esempio di vittoria sui limiti imposti dal corpo. Attraverso la forza di volontà e la passione per l'arte dello movimento, ha trasformato quella che sembrava una condanna in una opportunità di crescita personale e professionale. La sua presenza attiva nella comunità torinese è ora un simbolo di speranza.

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Il ruolo fondamentale della danza

La danza ha svolto un ruolo centrale nella vita di Virginia, regalandole equilibrio e autostima. La passione familiare ha avuto inizio quando i genitori, ballerini, notarono l'interesse della figlia per la musica. Durante una lezione, Virginia, appoggiata al muro, iniziò a muoversi a ritmo, convincendo l'insegnante a farla partecipare.

Martina, ventitré anni, sottolinea di non aver mai considerato la disabilità della sorella come un limite. La trattava come una bambina normale, senza distinzioni. Questo approccio ha permesso a Virginia di sviluppare competenze motorie e sociali fondamentali, superando ostacoli che altri ritenevano insormontabili. La danza caraibica è diventata la sua primaria disciplina di espressione.

Raccolta fondi e sostegno istituzionale

Per concretizzare il sogno della scuola, le sorelle Di Carlo hanno attivato una campagna di crowdfunding su Eppela. Questa strategia ha permesso di raccogliere circa ventimila euro in meno di due mesi, coinvolgendo la comunità locale e online. Il processo ha incluso video sui social network, interviste televisive e radiofoniche.

Un contributo significativo è arrivato da MSD, azienda farmaceutica che ha donato cinquemila euro alla causa. Questo supporto finanziario ha sido cruciale per coprire le spese iniziali e rendere operativo il progetto. Le sorelle hanno espresso eterna gratitudine a tutti i sostenitori che hanno creduto nella loro visione inclusiva.

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Attività didattica e prospettive future

La Special Angels offre corsi della durata di un'ora, che includono riscaldamento e coreografie individuali o di gruppo. Prima della pandemia, la scuola aveva raggiunto cento iscritti, provenienti da tutta la provincia di Torino. L'emergenza sanitaria ha causato una temporanea chiusura, ma l'attività sta lentamente recuperando il ritmo precedente.

Il programma prevede lezioni di danze caraibiche, hip-hop, classica, reggaeton, yoga e pilates. In tutto, una dozzina di insegnanti si alterna nelle varie discipline. Le tariffe variano in base al tipo di lezione, con l'obiettivo di rendere l'accesso possibile a tutti. Il motto della scuola, tratto da Jim Morrison, riassume la filosofia di volare attraverso il sogno.