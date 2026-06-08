Spedizione Greenpeace nell'Artico per proteggere i fondali marini dalla pesticazione mineraria

Una missione scientifica a bordo della nave di Greenpeace International esplora i fondali tra Norvegia e Groenlandia per mappare ecosistemi e biodiversità, nel tentativo di fermare un progetto norvegese di estrazione mineraria sui monti sottomarini. Gli scienziati utilizzano un robot avanzato e studiano spugne marine, considerate l'equivalente dei coralli in acque profonde.

L' Artico , dove la luce del giorno pervade quasi costantemente in questo periodo dell'anno, è il teatro di una importante spedizione scientifica condotta dalla nave di Greenpeace International.

Da oltre due settimane l'imbarcazione solca le acque glaciali tra Norvegia e Groenlandia con l'obiettivo di esplorare i fondali di una regione ancora poco conosciuta. La missione, la prima del suo genere, punta a scoprire specie ed ecosistemi sottomarini e a raccogliere dati cruciali per contrastare un controverso progetto di estrazione mineraria sul fondale marino, promosso dalla Norvegia.

Sandra Schöttner, direttrice della ricerca scientifica a bordo, spiega che l'iniziativa nasce dalla mancanza di informazioni ambientali sufficienti: gli effetti dell'estrazione sui delicati ecosistemi abissali non sono ancora ben compresi, eppure l'industria vorrebbe procedere. La spedizione coinvolge sei ricercatori provenienti da università e centri di ricerca di Svezia, Norvegia, Germania e Spagna, e utilizza un robot all'avanguardia capace di operare con precisione fino a tremila metri di profondità.

Il fine è mappare la biodiversità e identificare le specie che popolano monti sottomarini e camini idrotermali, hotspot di vita in profondità, perocumentare un mondo sostanzialmente sconosciuto e prevenire danni irreversibili. Schöttner avverte: potremmo iniziare a distruggere questi ecosistemi ancor prima di conoscerli. L'impresa rievoca i viaggi di esplorazione dell'epoca di Darwin, quando ogni angolo del globo era da scoprire. A rappresentare questa tradizione è Paco Cardenas, biologo marino dell'Università di Uppsala e curatore del Museo dell'Evoluzione.

Mentre parliamo, Cardenas è impegnato a manovrare il robot durante un'immersione; i ricercatori hanno già raccolto circa 370 esemplari di spugne marine,有些 molto piccole, altri più grandi. Cardenas si specializza nello studio di questi organismi, che nelle profondità artiche svolgono un ruolo ecologico simile a quello dei coralli tropicali: creano habitat tridimensionali complessi e producono composti bioattivi con potenziale farmacologico.

Il ricercatore sottolinea l'urgenza di valorizzare le spugne, spesso ignorate dal pubblico e dai media, proteggendole con la stessa determinazione utilizzata per i coralli. Situazione normativa Nel 2024 la Norvegia è stata il primo paese al mondo a rilasciare una licenza per attività di estrazione mineraria in un'area di 280.000 metri quadrati nelle proprie acque territoriali, tra le isole Svalbard, l'Islanda e la Groenlandia.

L'anno successivo, nel 2025, a seguito delle proteste della comunità scientifica e ambientalista, il governo norvegese ha sospeso il progetto, rinviandolo al 2029. La contestedazione principale riguarda il rischio di distruggere ecosistemi profondi le cui funzioni non sono completamente note, con conseguenze potenzialmente irreversibili. Per questo motivo, all'interno dell'Autorità internazionale dei fondali marini (International Seabed Authority), numerosi paesi chiedono una moratoria, temporanea o permanente, su questo tipo di attività estrattiva.

La spedizione di Greenpeace mira a fornire prove scientifiche che possano influenzare le decisioni internazionali e proteggere gli oceani profondi prima che sia troppo tardi





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Greenpeace Artico Estrazione Mineraria Fondali Marini Biodiversità Spugne Marine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salpo per il Circolo Polare Artico in una regata un po’ particolareInizia oggi, alla vigilia della partenza della Vendée Arctique–Les Sables d’Olonne, il diario di bordo di Francesca Clapcich, la skipper di 11th Hour Racing, s…

Read more »

Crolla una palazzina per una fuga di gas, tre morti e due feritiL'esplosione a Porto sant'Elpidio. Il cordoglio della premier Meloni (ANSA)

Read more »

Gattini avvolti in un groviglio di cordoni ombelicali: una rara emergenza neonatale in una fattoria brasilianaUna gatta di una fattoria di São Paulo partorisce cinque cuccioli i cui cordoni ombelicali si intrecciano, creando un nodo pericoloso. Dopo un intervento delicato, uno dei gattini perde una zampa, ma la cucciolata cresce sana. La vicenda illustra la rara complicazione dell'aggrovigliamento dei cordoni ombelicali nei felini e l'importanza di un rapido intervento veterinario.

Read more »

La NATO schiera nuove truppe nell’Artico: così cambia il fronte contro la RussiaNascono le Forward Land Forces Finland, guidate dalla Svezia. Il nuovo dispositivo rafforza il fianco nord dell’Alleanza

Read more »