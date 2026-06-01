Un giovane speleologo ligure è stato tratto in salvo dopo dodici ore dalla grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio, dove era rimasto intrappolato a 120 metri di profondità. Il salvataggio ha coinvolto quarantadue operatori del Soccorso Alpino e Speleologico. Il ragazzo, in condizioni stabili, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

Il giovane speleologo ligure di vent'anni è stato estratto vivo dopo dodici ore di intense operazioni di soccorso dalla grotta dei Cinghiali Volanti, situata sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo .

L'intervento, conclusosi alle 5:40 del mattino, ha coinvolto quarantadue tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato senza sosta dalle 17 del giorno precedente per raggiungere e salvare lo speleologo bloccato a 120 metri di profondità. Dopo l'estrazione, il giovane è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale per le necessarie verifiche mediche.

L'operazione di salvataggio, complessa e delicata a causa della profondità e delle caratteristiche della grotta, si è svolta in tempi rapidi grazie alla perfetta coordinazione dei team specializzati. Il Soccorso Alpino ha confermato che le condizioni del ragazzo, pur Sophie, sono state valutate stabilmente positive al momento del recupero, anche se necessitanti di controlli approfonditi per lo stress e la prolungata permanenza in ambiente ipogeo.

La grotta dei Cinghiali Volanti è nota tra gli esploratori per la sua conformazione verticale e le difficoltà tecniche di accesso, il che ha reso l'intervento particolarmente impegnativo. I familiari del giovane, avvisati tempestivamente, hanno seguito con ansia le fasi del salvataggio, esprimendo poi enorme sollievo e gratitudine verso i soccorritori.

Le autorità locali hanno ringraziato pubblicamente i volontari per il coraggio e la professionalità dimostrati, sottolineando come ancora una volta il sistema di protezione civile abbia dato prova di efficienza. Adesso si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del ragazzo, che dovrebbe poter essere dimesso a breve con prognosi per fortuna non grave. L'episodio ricorda l'importanza di adottare sempre le massime cautele durante le esplorazioni speleologiche, disciplina che, se praticata con preparazione, rimane affascinante ma non priva di rischi.

La comunità di Garessio e i centri speleologici della Liguria si sono stretti attorno al ragazzo e alla sua famiglia in queste ore di apprensione





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