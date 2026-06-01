Speleologo bloccato nella grotta dei Cinghiali volanti: soccorsi in corso a Garessio

Un giovane speleologo ligure di 20 anni è rimasto ferito al piede all'interno della grotta dei Cinghiali volanti, nel Cuneese. Le operazioni di salvataggio sono in corso e proseguiranno anche il 1° giugno.

I soccorsi sono ancora in corso per il giovane speleologo di 20 anni, originario della Liguria, rimasto bloccato all'interno della grotta dei Cinghiali volanti, situata nel comune piemontese di Garessio , in provincia di Cuneo.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 31 maggio, quando il ragazzo, facente parte di un gruppo di esploratori esperti, si è calato nella cavità sotterranea. Durante la discesa, una roccia si è staccata dalla parete, colpendolo al piede e causandogli lesioni che gli hanno impedito di risalire in superficie. L'allarme è scattato intorno alle 17, e da quel momento le squadre del Soccorso alpino e speleologico piemontese sono state attivate per trarre in salvo il ferito.

Le operazioni, complicate dalla conformazione della grotta e dalla profondità, si protrarranno anche nella giornata del 1° giugno, come comunicato dai responsabili dei soccorsi. La grotta dei Cinghiali volanti è una cavità relativamente recente nella sua esplorazione: scoperta nell'autunno del 2007, secondo il Catasto speleologico piemontese e valdostano, si sviluppa per circa 540 metri in lunghezza e raggiunge una profondità massima di 126 metri.

L'accesso è situato a 1200 metri di altitudine, nella località Pianbernardo, raggiungibile dopo aver percorso una strada sterrata dalla frazione Trappa. L'ingresso, opportunamente disostruito, conduce a un meandro di discrete dimensioni, seguito da una serie di salti e strettoie che richiedono esperienza e attrezzatura adeguata. La descrizione ufficiale parla di una prima parte più stretta, che si allarga nella cosiddetta galleria dello sconquasso e successivamente nella Sala della puerpuera stupita.

Da qui, un ramo a destra porta a un accumulo di massi che segna il punto più profondo della grotta, a 126 metri. Proseguendo invece lungo il percorso principale, si accede a un ampio ambiente caratterizzato dalla presenza di un laghetto, per poi svilupparsi in un'ulteriore galleria che termina nella sala del rinoceronte bianco.

Le note del Catasto speleologico sottolineano anche la presenza di colonie di pipistrelli, motivo per cui si sconsiglia la frequentazione della grotta dal 1° novembre al 31 marzo, periodo di letargo per questi animali. L'incidente del giovane speleologo riaccende l'attenzione sui rischi legati all'esplorazione di cavità naturali, specialmente in zone impervie come le Alpi Marittime. Le operazioni di salvataggio sono coordinate dal CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), che ha mobilitato diverse squadre specializzate.

I tecnici stanno lavorando per stabilizzare il ferito e predisporre il recupero attraverso il percorso della grotta, che presenta tratti di difficile percorrenza. La presenza di strettoie e salti verticali rende necessaria l'installazione di corde e verricelli. Nel frattempo, la comunità speleologica segue con apprensione l'evolversi della situazione, auspicando un esito positivo per il ragazzo, che nonostante le ferite è rimasto lucido e in contatto con i soccorritori.

Questo episodio evidenzia l'importanza di una preparazione adeguata e di un equipaggiamento completo per chi pratica la speleologia, una disciplina affascinante ma che richiede cautela e rispetto per l'ambiente sotterraneo. Le autorità locali ricordano che la grotta dei Cinghiali volanti è di media difficoltà, ma come tutte le cavità presenta imprevisti legati alla natura geologica. Per chi volesse cimentarsi in future esplorazioni, si consiglia di affidarsi a guide esperte e di verificare sempre le condizioni meteo e di sicurezza.

Al momento, gli sforzi sono concentrati esclusivamente sul recupero del giovane, con la speranza che possa presto essere riportato in superficie e ricevere le cure necessarie





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