Speleologo ligure estratto vivo dopo 12 ore nella grotta dei Cinghiali Volanti

Un ventenne ligure è stato tratto in salvo alle 5:40 di lunedì 1° giugno dopo essere rimasto bloccato per oltre dodici ore a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio. L'operazione di soccorso ha coinvolto 42 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Liguria e Lombardia, supportati da vigili del fuoco e personale sanitario specializzato. Il giovane era intrappolato sotto un grosso masso che gli impediva di muovere una gamba. Liberato e trasferito in ospedale, le sue condizioni sono state definite buone.

Il giovane speleologo ligure di circa vent'anni che ieri pomeriggio era rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo, è stato estratto vivo alle 5:40 di questa mattina, lunedì 1° giugno.

L'intervento di soccorso, durato oltre dodici ore, ha visto l'impegno di 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia, affiancati da vigili del fuoco volontari di Garessio e dal nucleo Saf di Cuneo. Il ventenne è stato liberato dopo che un grosso masso, staccatosi durante l'escursione, gli aveva bloccato una gamba impedendogli ogni movimento.

Giunto in superficie, è stato subito affidato alle cure dei sanitari del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, specificamente formati per interventi in ambiente ipogeo, e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. La delicata operazione, iniziata alle 17 di ieri, è proseguita senza sosta per tutta la notte: le squadre tecniche, comprendenti anche otto disostruttori, hanno lavorato per ridurre le dimensioni della roccia e ampliare i passaggi della cavità, così da facilitare anche l'eventuale uso di una barella nelle fasi successive di evacuazione.

Parallelamente, era stata predisposta una linea telefonica all'interno della grotta per mantenere i collegamenti con l'esterno. La grotta dei Cinghiali Volanti, scoperta dallo Speleo Club Tanaro nell'autunno del 2007, si trova nel territorio di Garessio, nell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, una zona aspro frequentata da escursionisti, geologi e speleologi per attività di ricerca ed esplorazione. L'incidente era stato segnalato dai compagni di escursione del giovane, che avevano assistito alla caduta del masso.

Le condizioni sanitarie del ragazzo, rimasto cosciente e collaborativo per tutta la durata del soccorso, saranno ora rivalutate per definire il percorso terapeutico più appropriato. Il lieto fine di questa complessa operazione è stato accolto con sollievo dalle squadre intervenute e dalle comunità locali, che hanno seguito con apprensione le fasi del recupero





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