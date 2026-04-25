Spending Review: Esenzione per la Spesa Energetica a Organismi e Amministrazioni Statali

La Ragioneria Generale dello Stato esenta enti pubblici e ministeri dagli obblighi di spending review sulla spesa energetica a causa delle tensioni internazionali e dell'aumento dei prezzi. La decisione, simile a quella presa dopo la guerra in Ucraina, mira a garantire la continuità dei servizi pubblici nonostante il contesto geopolitico complesso.

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato una circolare che concede un'importante esenzione agli organismi e alle amministrazioni pubbliche in merito agli obblighi di spending review , specificamente per quanto riguarda la spesa energetica .

Questa decisione, comunicata alla Presidenza del Consiglio e a tutti i ministeri, riconosce la necessità di aderire alle nuove normative sulla spesa pubblica, ma allo stesso tempo sottolinea le complesse dinamiche internazionali e il loro impatto sui costi dell'energia. La circolare fa riferimento all'aggravarsi della situazione geopolitica, in particolare all'intensificarsi delle ostilità in Medio Oriente, e al conseguente e persistente aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

In questo contesto, si ritiene opportuno escludere, anche per l'esercizio finanziario 2026, i costi sostenuti per i consumi energetici – quali energia elettrica, gas, carburanti e combustibili – dai limiti di spesa previsti dalla legge per l'acquisto di beni e servizi. L'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, che stabilisce tali limiti, non sarà quindi applicato a questa specifica voce di spesa.

La Ragioneria Generale dello Stato, tuttavia, ribadisce con forza l'importanza di mantenere un approccio responsabile alla gestione delle risorse pubbliche. La circolare sottolinea l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per contenere le spese energetiche, nonostante l'esenzione concessa. Questo significa che le amministrazioni pubbliche sono tenute a continuare a monitorare attentamente i consumi, a implementare misure di efficienza energetica e a cercare soluzioni innovative per ridurre i costi.

L'obiettivo è quello di bilanciare la necessità di garantire la continuità dei servizi pubblici con l'imperativo di una gestione finanziaria prudente e sostenibile. La decisione di escludere la spesa energetica dai limiti di spending review è quindi presentata come una misura temporanea e mirata, giustificata dalle circostanze eccezionali del momento, ma non come un'autorizzazione a spendere senza controllo. Si sottolinea che l'esenzione non deve compromettere gli sforzi per la razionalizzazione della spesa pubblica in altri settori.

La circolare invita le amministrazioni a presentare eventuali piani di risparmio energetico e a rendicontare in modo trasparente le spese sostenute. Questa non è la prima volta che la Ragioneria Generale dello Stato adotta un approccio simile. In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, era stata concessa un'esenzione analoga per la spesa energetica, riconoscendo l'impatto immediato del conflitto sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

La decisione attuale conferma la volontà di continuare a proteggere le amministrazioni pubbliche dalle fluttuazioni dei prezzi dell'energia e di garantire la stabilità dei servizi essenziali. La situazione in Medio Oriente, con l'intensificarsi delle ostilità, ha ulteriormente aggravato le preoccupazioni in merito alla sicurezza energetica e ha reso necessaria una nuova proroga dell'esenzione.

La circolare rappresenta quindi una risposta pragmatica alle sfide poste dal contesto internazionale, consentendo alle amministrazioni pubbliche di affrontare i costi dell'energia senza compromettere la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È importante notare che la circolare non modifica gli obblighi di rendicontazione e trasparenza, e che le amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a giustificare le spese sostenute e a dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili per contenere i costi.

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a monitorare attentamente la situazione e a valutare la necessità di eventuali ulteriori interventi





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