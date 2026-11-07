Speranza e FdI in scontro su documenti Tachipirina: Lisei richiama all'ordine

Acceso dibattito in commissione Covid tra ex ministro Speranza e Fratelli d'Italia per la mancata consegna di documenti chiave. Il presidente Lisei interviene per riportare la calma.

Un confronto acceso ha caratterizzato i lavori della commissione parlamentare dedicata alla gestione della pandemia, con un acceso scontro verbale tra l'ex ministro della Salute Giancarlo Speranza e i rappresentanti di Fratelli d'Italia. La polemica nasce dalla mancata consegna di documenti richiesti dalla commissione durante la seduta del 26 ottobre, creando una situazione di tensione che ha portato il presidente Marco Lisei a intervenire con fermezza per ristabilire l'ordine.

Il nodo dei documenti sulla Tachipirina

Giancarlo Speranza ha consegnato alla commissione alcuni documenti definiti "in fonte aperta a vostra disposizione", ma questa azione non ha soddisfatto le richieste specifiche dei colleghi di opposizione. I deputati di Fratelli d'Italia hanno contestato aspramente la fornitura, sostenendo che gli studi richiesti non erano quelli depositati, ma altri documenti specifici che sarebbero stati ignorati dall'ex ministro. Questa discrepanza ha innescato la protesta immediata dai banchi del partito di governo.

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Le proteste e le accuse di Galeazzo Bignami

Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ha alzato notevolmente la voce durante il dibattito, accusando l'ex ministro di nascondere informazioni cruciali. Bignami ha dichiarato esplicitamente: "Abbiamo chiesto documenti che non sono depositati. Cosa nasconde, onorevole Speranza?". L'intervento è stato accompagnato da un'altra critica diretta all'audience nazionale, con l'asserzione che l'ex ministro dovesse smettere di prendere in giro gli italiani, acuendo il clima di sfiducia.

L'intervento del presidente Marco Lisei

Di fronte all'escalation delle voci, Marco Lisei, attualmente deputato del Partito Democratico e presidente della commissione, ha richiamato tutti i presenti alla calma, minacciando la sospensione immediata della seduta se non fosse stato rispettato il decoro parlamentare. Lisei ha precisato che le critiche riguardavano pareri specifici richiesti e mai inviati, quelli relativi alla Tachipirina e alla "vigile attesa". Ha ricordato che, nel giorno della richiesta, Speranza si era impegnato a inviare i documenti, ma tale adempimento non è stato eseguito.

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Impatto politico e vigile attesa per le prossime mosse

La vicenda evidenzia le profonde divisionsi politiche sull'interpretazione e sulla trasparenza nella gestione degli archivi pandemic. La "vigile attesa" descritta dal presidente Lisei si riferisce sia al dibattito tecnico sui farmaci sia alla attesa di eventuali nuove comunicazioni da parte dell'ex ministro. Senza la consegna dei documenti mancanti, la commissione rimane in una posizione di stallo, costretta a monitorare la situazione senza poter procedere con valutazioni definitive basate su tutti i dati disponibili.

Conseguenze future e necessità di chiarezza

La mancata consegna dei documenti sulla Tachipirina rischia di ritardare qualsiasi valutazione conclusiva della commissione sulla farmacovigilanza durante la crisi sanitaria. Per gli osservatori politici, questo episodio pone l'accento sulla necessità di una chiara linea di responsabilità e di accesso alle informazioni. La pressione esercitata da Fratelli d'Italia suggerisce che il tema tornerà all'ordine del giorno non appena saranno chiarite le motivazioni del silenzio di Speranza su quegli specifici pareri tecnici richiesti nel ottobre passato.