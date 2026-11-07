Speranze di pace a Gaza: il ruolo di Eisenkot e le condizioni di vita nella Striscia

I residenti di Gaza esprimono scetticismo sulla politica di Gadi Eisenkot e sul futuro della ricostruzione. Le condizioni umanitarie restano critiche nonostante la tregua.

Gli abitanti della Striscia di Gaza nutrono scetticismo sulle prospettive di un miglioramento concreto delle proprie condizioni di vita, anche in caso di cambiamento del governo israeliano. Sami, un residente di Khan Younis costretto a vivere in una tenda a causa della distruzione della propria abitazione, afferma che i bombardamenti continuano nonostante le elezioni. Per chi si trova sul campo, la questione principale non riguarda chi guiderà Gerusalemme, ma se vi sarà una reale fine delle ostilità e l'inizio della ricostruzione.

Gadi Eisenkot, leader dell'opposizione, attende la decisione del presidente Isaac Herzog per la formazione del nuovo esecutivo dopo aver ottenuto il sostegno di 67 deputati. La critica centrale risiede nella mancanza di una svolta significativa sulle politiche relative alla popolazione palestinese. Molti residenti temono che un governo guidato da Eisenkot non differsca sostanzialmente da quello presieduto da Benjamin Netanyahu in termini di impatto immediato sulla sicurezza e sui diritti civili.

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La posizione di Eisenkot e il piano Trump

Eisenkot sostiene una linea dura nei confronti di Hamas e considera le operazioni militari necessarie per la sicurezza nazionale. Il leader dell'opposizione appoggia il piano per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump, che include il disarmo di Hamas, un'amministrazione sostenuta dagli Stati Uniti, il ritiro delle forze israeliane e l'avvio della ricostruzione. Tuttavia, Eisenkot è esplicitamente contrario alla creazione di uno Stato palestinese, una posizione che limita le sue potenziali mediazioni diplomatiche.

Il 6 novembre Eisenkot ha incontrato a Gerusalemme Tony Blair, ex primo ministro britannico e inviato speciale del Board of Peace. Durante l'incontro, Eisenkot ha promesso di impegnarsi per promuovere il piano di pace per la Striscia delineato da Trump. Questo dialogo evidenzia l'approccio multilaterale che il nuovo governo potrebbe voler adottare, sebbene i risultati pratici per i residenti palestinesi rimangano incerti e lontani.

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La realtà umanitaria nella Striscia

La crisi umanitaria nella Striscia resta gravissima, con la maggior parte dei due milioni di abitanti che vive ancora da sfollata. Le precipitazioni invernali, caratterizzate da forti piogge e venti intensi, hanno allagato centinaia di tende e distrutto quelle esistenti. Le autorità sanitarie di Gaza registrano un aumento di infezioni respiratorie, malattie della pelle e diarrea, patologie diffuse a causa della mancanza di servizi igienici e ripari adeguati nei campi profughi.

Nonostante la tregua in vigore dall'ottobre 2025, le vittime continuano a essere segnalate. Il 2 novembre almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani, mentre il 5 novembre altre quattro persone hanno perso la vita, tra cui una donna a Khan Younis e un bambino di 12 anni nel campo profughi di al-Bureij. Dall'inizio della tregua, il bilancio delle vittime palestinesi supera i 1.600 morti secondo le autorità sanitarie locali.

Critiche alla mancanza di una svolta politica

I residenti come Sami, che si trova vicino all'ospedale Nasser, affermano che un governo di Eisenkot non cambierebbe drasticamente la situazione. Mohammed Abed, un altro residente, concorda sul fatto che le politiche dei due leader siano pressoché identiche rispetto alla gestione della Striscia. Karam, un giovane di Gaza City, esprime delusione ma teme di illudersi nuovamente, sottolineando come la guerra sia spesso vista come uno strumento di interessi personali più che di obiettivi concreti.

La Cogat, l'organismo che coordina le attività delle Forze di Difesa Israeliane nei Territori palestinesi, ha dichiarato di stare coordinandosi con il Board of Peace per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e aumentare l'afflusso di aiuti umanitari. Tuttavia, l'Onu ha segnalato che la quantità di aiuti che entrano nell'enclave rimane insufficiente per far fronte alle esigenze della popolazione civile disperata.

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Prospettive future e incertezze elettorali

Il futuro di Gaza è rimasto sostanzialmente assente dalla campagna elettorale israeliana, creando un divario tra le intenzioni politiche dei leader e le necessità reali della popolazione. Sami e altri residenti non si aspettano che un nuovo governo possa migliorare la loro vita o quella degli altri gazawi. La priorità immediata rimane la fine dei bombardamenti, il ritorno alle proprie case e la ricostruzione delle infrastrutture distrutte.

Le speranze sono limitate dalla percezione che la leadership israeliana, sia essa guidata da Netanyahu o da Eisenkot, non dia priorità alla ricostruzione e alle vite dei palestinesi. Mentre Gerusalemme attende la decisione finale del presidente Herzog, la situazione umanitaria a Gaza continua a peggiorare con l'arrivo delle piogge invernali. La comunità internazionale osserva con preoccupazione lo stallo politico e le sue conseguenze dirette sulla popolazione civile.