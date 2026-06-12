Speranze di pace tra Iran e Stati Uniti, ma Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che un accordo potrebbe essere firmato già questo fine settimana, ma l'Iran ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva. L'accordo, se confermato, rappresenterebbe la più significativa svolta diplomatica finora per porre fine alla guerra in corso da tre mesi.

Le speranze di pace tra Iran e Stati Uniti sono cresciute venerdì dopo che il presidente Donald Trump ha affermato che un accordo potrebbe essere firmato già questo fine settimana.

Tuttavia, Teheran ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva in merito. L'accordo, se confermato, rappresenterebbe la più significativa svolta diplomatica finora per porre fine alla guerra in corso da tre mesi, che ha causato migliaia di vittime e fatto salire vertiginosamente i prezzi globali dell'energia dopo che l'Iran ha praticamente chiuso lo Stretto di Hormuz alla navigazione. Trump ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca giovedì che





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