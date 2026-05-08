Spezia vince contro il Cesena, Breda: 'La riconferma nasce da un confronto reciproco'

Il tecnico di Spezia, Breda, ha espresso soddisfazione per la vittoria contro il Cesena, sottolineando l'opportunità per i giovani giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare. Ha evidenziato la crescita della squadra, nonostante la poca esperienza di alcuni giocatori, e ha sottolineato la necessità di un confronto reciproco con la società per definire la direzione futura.

In conferenza stampa, il tecnico di Spezia , Breda , ha espresso soddisfazione per la vittoria contro il Cesena , sottolineando l'opportunità per i giovani giocatori che hanno avuto la possibilità di giocare.

Ha evidenziato la crescita della squadra, nonostante la poca esperienza di alcuni giocatori, e ha sottolineato la necessità di un confronto reciproco con la società per definire la direzione futura. Breda ha affermato che ogni stagione è un nuovo inizio, e che la volontà comune è fondamentale per il successo. Ha anche commentato la sua esperienza in diverse squadre, evidenziando la necessità di un dialogo aperto e la programmazione condivisa per raggiungere i risultati desiderati.

Il tecnico ha inoltre espresso la sua opinione sulla riconferma, sottolineando che ogni stagione è un nuovo capitolo e che la volontà comune è fondamentale per il successo. Ha sottolineato la necessità di un dialogo aperto e la programmazione condivisa per raggiungere i risultati desiderati





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spezia Breda Vittoria Cesena Giovani Giocatori Riconferma Confronto Società Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Padova, Breda: 'A Cesena giocheremo con la testa libera, senza ansia né stress'Ottenuta nello scorso turno di campionato la salvezza, il Padova di Roberto Breda chiuderà domani la sua stagione di Serie B al 'Manuzzi'.

Read more »

Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie BPer la 38ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20.

Read more »

Aria tesa in casa Spezia, striscione dei tifosi contro i giornalisti 'viscidi e meschini'Nella notte scorsa sotto la cattedrale della Spezia è apparso uno striscione, poi rimosso dalle forze dell'ordine, degli ultras locali rivolto.

Read more »

Cesena, John Aiello in città per programmare il futuro: incontri con Cole e FloccariNonostante questo mese e mezzo sulla panchina del Cesena sia stato tutt’altro che brillante, con una sola vittoria in sette partite e un ottavo.

Read more »