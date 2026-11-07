Spia cinese a Nvidia: Jensen Huang indagato per legami con Pechino

L'FBI indaga su Jensen Huang per presunti legami con una dirigente cinese reclutata dal Ministero della Sicurezza per spiare Nvidia e aggirare i controlli sui chip.

L' Fbi ha aperto un'indagine formale nei confronti di Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, per aver gestito in modo inadeguato un legame sentimentale con una donna cinese. Questa donna, identificata come Alice Huang, è stata reclutata dal Ministero della Sicurezza Pubblica di Pechino e accusata di raccogliere informazioni riservate per conto di Pechino.

Dettagli dell'inchiesta e meccanismo di spionaggio

L'inchiesta si concentra sulla relazione tra il ceo di Nvidia e la donna, che ricopriva un ruolo di vertice in Megaspeed, un'azienda di data center con sede a Singapore. Secondo quanto riportato dal Financial Times e confermato da fonti del New York Times, Alice Huang ha sfruttato la confidenza con Jensen Huang per accedere a dati sensibili del colosso dei semiconduttori.

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La scoperta di queste attività ha innescato un allarme immediato alla Casa Bianca, soprattutto alla luce delle strette relazioni politiche ed economiche che legano Nvidia alla amministrazione degli Stati Uniti. Jensen Huang era considerato una figura chiave nel dialogo tra Washington e Pechino, il che rendeva le sue informazioni ancora più preziose per l'intelligence cinese.

Posizione di Nvidia e contesto geopolitico

Nvidia ha preferito non commentare direttamente le accuse, definendo la vicenda come una speculazione mediatica. La società ha dichiarato che Jensen Huang incontra migliaia di dirigenti aziendali ogni anno per discutere di partnership e tecnologie, sottolineando la natura comune di questi incontri nel settore high-tech.

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Nonostante queste dichiarazioni, l'attenzione è caduta sui precedenti incontri di Jensen Huang con la dirigenza cinese. Quando Donald Trump ha visitato la Cina a maggio per un vertice con Xi Jinping, Huang non figurava tra i dirigenti statunitensi presenti. Successivamente, Trump ha contattato personalmente il ceo di Nvidia, che è atterrato in Alaska per unirsi all'aereo presidenziale durante uno scalo tecnico.

Impatto sul mercato e prossimi sviluppi

La questione è diventata ancora più delicata quando Jensen Huang ha partecipato a una cena di stato offerta da Trump a Xi Jinping durante la visita del leader cinese negli Stati Uniti a settembre. Questo evento ha rafforzato la percezione di un legame privilegiato tra il manager di Nvidia e la politica estera americana.

L'indagine dell'Fbi non riguarda solo la sfera personale, ma anche le violazioni delle norme sulle esportazioni. Si sospetta che Alice Huang abbia aiutato la Cina a eludere le restrizioni americane sull'accesso ai chip avanzati per l'intelligenza artificiale. Questa potenziale violazione potrebbe avere conseguenze legali severe per Nvidia e per il suo amministratore delegato.