Durante il Disclosure Day, Steven Spielberg ha evidenziato l'importanza dell'empatia nei grandi film d'azione. Parallelamente, un sondaggio SvG ha presentato due ipotesi di coalizione per le elezioni politiche, con Futuro Nazionale come elemento chiave. I risultati mostrano un centrodestra al 47,1% in una coalizione ampia, mentre un'alternativa con Futuro Nazionale fuori dalla coalizione spinge il suo leader, Roberto Vannacci, al 5,2% di consenso.

Il recente Disclosure Day ha ospitato un'intervista esclusiva a Steven Spielberg , che ha definito il prossimo grande film d'azione di cui si parla per il 2027 "un'opera di puro spettacolo, ma allo stesso tempo costruita sull'empatia, il vero superpotere di cui la nostra società ha più bisogno".

Le dichiarazioni del regista sono state accompagnate da un'analisi dei dati emersi da un sondaggio SvG commissionato a La7, il quale ha simulato due diversi scenari elettorali per valutare il consenso verso le coalizioni in vista delle prossime elezioni politiche. Nel primo scenario, la piattaforma di centrodestra includerebbe Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Futuro Nazionale, raggiungendo il 47,1% dei consensi, leggermente superiore al campo largo fissato al 45,1%.

La coalizione di centrosinistra, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa e Avanti-Psi, resterebbe dietro al 45% con Azione al 4,3% e altri partiti minori al 3,5%





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