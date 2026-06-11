Spielberg torna a guardare il cielo: un film sulle prove governative sull'esistenza degli extraterrestri

Il film racconta di un analista della cybersicurezza che entra in possesso di prove governative sull'esistenza degli extraterrestri, tenute nascoste da quasi ottant'anni. Il mondo è sull'orlo della terza guerra mondiale. La domanda al centro non è se gli alieni esistano, ma se la loro presenza, una volta rivelata, possa fermare la deriva. È un'idea profondamente Spielbergiana: la convinzione che l'incontro con l'altro possa modificare la traiettoria dell'umanità, che qualcosa di così grande da non poter essere ignorato possa costringerci a interrompere le nostre ostilità.

Steven Spielberg è tornato a guardare il cielo e chiedersi cosa ci sia dall'altra parte con un film che racconta di un analista della cybersicurezza che entra in possesso di prove governative sull'esistenza degli extraterrestri, tenute nascoste da quasi ottant'anni.

Il mondo è sull'orlo della terza guerra mondiale. La domanda al centro non è se gli alieni esistano, ma se la loro presenza, una volta rivelata, possa fermare la deriva. È un'idea profondamente Spielbergiana: la convinzione che l'incontro con l'altro possa modificare la traiettoria dell'umanità, che qualcosa di così grande da non poter essere ignorato possa costringerci a interrompere le nostre ostilità





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