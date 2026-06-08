Spinea: allarme per la scomparsa di Mattia Testi, diciassetteenne ultimo avvistato in via Bennati

Il Comune di Spinea, insieme alle forze dell'ordine e alla famiglia, chiede la massima collaborazione dei cittadini per rintracciare Mattia Testi, scomparso quattro giorni fa. Dettagli su abbigliamento, area di ricerca e modalità di segnalazione.

Il Comune di Spinea ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza dopo la misteriosa sparizione di Mattia Testi , diciassettenne originario di Mirano. L'ultimo avvistamento risale al giovedì 4 giugno, quando il giovane è stato visto per l'ultima volta nella zona di via Bennati, all'interno del territorio comunale di Spinea .

Da quel momento il suo cellulare è risultato irraggiungibile e tutte le ricerche effettuate dalle forze dell'ordine non hanno prodotto alcun risultato. L'amministrazione locale, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato e la famiglia, ha diffuso una nota di ricerca dettagliata, chiedendo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di segnalare qualsiasi informazione, anche la più insignificante, che possa facilitare le indagini.

Il giovane indossava al momento della scomparsa una felpa marrone con cappuccio, una maglietta scura, pantaloncini di colore scuro e scarpe nere. Questi particolari sono stati comunicati alle autorità per aiutare nella identificazione di eventuali avvistamenti. Subito dopo la scomparsa, le forze dell'ordine hanno attivato una squadra di soccorso per perlustrare l'area circostante e hanno richiesto la revisione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le indagini sono ancora in corso e le autorità stanno valutando ogni possibile ipotesi, dalla fuga volontaria a un eventuale coinvolgimento di terzi. Il Municipio sottolinea l'importanza cruciale della collaborazione dei residenti: qualsiasi segnale, anche un suono o un'ombra avvistata in prossimità di via Bennati, deve essere prontamente comunicato al numero unico di emergenza 112.

La comunità di Spinea è stata coinvolta in una serie di controlli di porta in porta, e molte attività locali hanno sospeso temporaneamente i loro servizi per dedicare risorse alla ricerca. Gli abitanti hanno organizzato gruppi di volontari che, equipaggiati con torce elettriche e dispositivi di rilevamento, continuano a setacciare le aree boschive e i sentieri poco illuminati nei pressi del luogo dell'ultimo contatto.

La scomparsa di Mattia ha suscitato un forte sentimento di solidarietà e preoccupazione nella popolazione, con numerosi messaggi di supporto diffusi sui social network e sui gruppi di messaggistica. Molti cittadini hanno condiviso foto del giovane, sperando di aumentare la visibilità del caso e di stimolare eventuali ricordi o indizi utili. Le autorità invitano a non diffondere informazioni non verificate e a mantenere la calma, sottolineando che ogni pista sarà seguita con la massima professionalità.

Fino a quando non verrà trovata una risposta concreta, la speranza di ritrovare Mattia Testi vive nelle mani di tutti coloro che possono fornire un contributo, per quanto piccolo, alle indagini in corso. La ricerca è stata proclamata d'urgenza e, secondo le ultime comunicazioni del Comune, verrà mantenuta costante per i prossimi giorni, con la possibilità di ampliare le operazioni di ricerca anche in altre zone limitrofe se necessario





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