Spionaggio per Hong Kong: condannati i primi britannici per attività a favore della Cina

Due funzionari con doppia cittadinanza cinese-britannica, tra cui un ex operatore della Border Force, sono stati giudicati colpevoli di sorveglianza su dissidenti pro-democrazia in Gran Bretagna, segnando la prima condanna per spionaggio a favore della Cina nel Regno Unito.

L'Old Bailey di Londra è stato il teatro di una delle più importanti sentenze legate alla sicurezza nazionale degli ultimi anni. Il 25 ottobre 2024 l'imputato Chi Leung Wai, conosciuto anche come Peter Wai, è stato condotto in aula dopo essere stato formalmente accusato di aver violato la National Security Act per attività di spionaggio svolte a favore dei servizi di intelligence di Hong Kong , sotto la direzione di Pechino.

La notizia è stata riportata da Reuters, che ha sottolineato come la vicenda rappresenti un punto di svolta nella lotta del Regno Unito contro le infiltrazioni straniere. L'arresto di Wai è avvenuto nell'ambito di un'indagine più ampia che ha portato alla condanna di due uomini, entrambi di doppia cittadinanza cinese-britannica, per aver condotto attività di sorveglianza su dissidenti pro-democrazia rifugiatisi nel Regno Unito.

Il primo, Chung Biu "Bill" Yuen, 66 anni, era già noto alle autorità per precedenti legami con la diaspora cinese, mentre il secondo, Chi Leung "Peter" Wai, 41, occupava una posizione all'interno della UK Border Force, l'agenzia responsabile del controllo delle frontiere britanniche. Gli imputati sono ritenuti i primi cittadini britannici a essere stati condannati per spionaggio a favore della Cina sul suolo del Regno Unito.

Le attività di cui sono stati giudicati colpevoli includono la vigilanza mirata su un gruppo selezionato di attivisti politici, l'accesso illegale a database del Ministero dell'Interno per raccogliere informazioni personali e la trasmissione di questi dati alle autorità di Hong Kong. I fatti, avvenuti tra dicembre 2023 e maggio 2024, sono stati descritti dal giudice Bobbie Cheema‑Grubb come un esempio di "interferenza persistente, adattiva e spesso clandestina" da parte di attori statali stranieri.

Durante il processo, la difesa ha sostenuto l'innocenza dei due imputati, affermando che le accuse fossero motivate da un contesto politico e da un abuso della legislazione nazionale. L'ambasciata cinese a Londra, dal canto suo, ha definito il caso "nient'altro che una mossa politica volta ad abusare della legge", contestando apertamente le motivazioni del procedimento.

Il giudice Cheema‑Grubb, nella sentenza, ha ricordato che le operazioni di intelligence moderne non si limitano più allo spionaggio tradizionale su segreti militari o governativi; esse includono forme più sottili di violazione dei diritti, quali la raccolta di informazioni, l'intimidazione e la persecuzione di individui che hanno cercato protezione nelle leggi britanniche. Il comandante Helen Flanagan, responsabile delle forze di polizia antiterrorismo di Londra, ha definito le azioni di Wai e Yuen "veramente agghiaccianti", evidenziando il pericolo che rappresenta per la sicurezza dei cittadini e per il valore dei principi democratici.

Le condanne, che prevedono pene detentive significative, inviano un chiaro messaggio alle reti di spionaggio straniere: il Regno Unito è pronto a difendere la propria sovranità e a proteggere chi, nella sua società, esercita il diritto alla libertà di espressione e alla protesta contro le autorità di Hong Kong e della Cina





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